Exclusiv Diana Buzoianu, despre francezii care „ne fură apa și aurul din lacuri”: Extremiștii refuză măsurile reale privind problema apei

lacul de acumulare vidraru
Lacul de acumulare Vidraru. Foto: Profimedia
Legea care asigură necesarul de apă și infrastructura împotriva inundațiilor, jalon în PNRR „Dacă ne batem joc de această resursă, vom avea comunități care din ce în ce mai greu le va fi să facă agricultură"

Diana Buzoianu a vorbit marți seara, în exclusivitate la Digi24, despre campania de știri false de pe internet în care se spune că apa din lacurile de acumulare este scoasă și dusă în Franța, sau că francezii caută aurul de pe fundul lacurilor. Ministrul Mediului spune că este o conspirație a extremiștilor ca să justifice, de fapt, de ce ei nu vor să susțină măsurile reale care trebuie să fie luate când vorbim de problema cu apa”. Ministrul Mediului a mai precizat că România a plătit un studiu efectuat de Banca Mondială cu privire la strategia de aprovizionare cu apă a tuturor zonelor afectate de secetă, precum și pentru infrastructura necesară prevenirii inundațiilor.

În România există în desfășurare o campanie pe rețelele sociale în care oamenilor li se spune că ni se fură apa din lacurile de acumulare. Au fost publicate inclusiv imagini cu cisterne care ar duce apa din lacurile noastre de acumulare până în Franța. Despre acest subiect, ministrul Mediului spune că este „o conspirație folosită de mișcările extremiste ca să justifice, de fapt, de ce ei nu vor să susțină, adică măsurile reale care trebuie să fie luate când vorbim de problema cu apa”.

„Vom avea din ce în ce mai mari probleme legate de apă. Banca Mondială a venit deja și a făcut un studiu care ne spune că vom avea zone întregi din România unde accesul la apă va fi din ce în ce mai dificil dacă nu vom implementa instrumentele necesare ca să aducem apa respectivă în comunități. Deci oameni de știință au venit și au expus problemele. Să te ascunzi în spatele unor teme conspiraționiste înseamnă că tu crezi în temele respective”.

Legea care asigură necesarul de apă și infrastructura împotriva inundațiilor, jalon în PNRR

„Problema este că iei privirile oamenilor de la soluțiile reale, care sunt mai dificile și care înseamnă investiții, înseamnă planificare, înseamnă nu neapărat măsuri populare de pe o zi pe alta. Zilele acestea sau, mă rog, luna aceasta va trebui să luăm o decizie cu privire la legea apelor, care va însemna niște costuri ridicate. Legea aceasta, care este jalon în PNRR, vine să asigure resursele necesare, să poată să fie făcute în sfârșit lucrările pentru infrastructura împotriva inundațiilor de care vorbim de atâția de atâția ani de zile, că nu avem resursele necesare, că nu avem posibilitatea să le facem strategic. În sfârșit vom avea această lege. Vă dau în scris că în momentul în care vom promova această lege vor fi oameni care vor spune tot felul de teme de conspirație pe această pe această temă”.

În legătură cu nivelul scăzut al apei din lacurile de acumulare, Diana Buzoianu a afirmat că sunt probleme în toată țara și că „se observă niveluri mai mici față de acum câțiva ani de zile”, dar subliniază că nu este pusă în pericol aprovizionarea cu apă a oamenilor, în gospodării.

„Sunt anumite zone care sunt deja în deșertificare. Știm deja zonele de sud, de exemplu, unde devine din ce în ce mai greu să faci agricultură, de exemplu. Dar știm că există comunități în România care au apă în anumite ore. Dacă nu luăm măsurile necesare la timpul necesar vor fi din ce în ce mai multe astfel de comunități.

„Dacă ne batem joc de această resursă, vom avea comunități care din ce în ce mai greu le va fi să facă agricultură”

„Dacă ne batem joc de această resursă pe care o avem, vom avea comunități care din ce în ce mai greu le va fi să facă agricultură. Din ce în ce mai greu le va fi să folosească această resursă primară”.

Întrebată dacă urmărește păstrarea standardelor de calitate a apei potabile de la robinet, ministrul Mediului a spus că în această privință sunt standarde clare și există autorități care verifică apa potabilă.

„Există atribuții și da, evident că există niște standarde stabilite prin lege. Ce vreau eu să transmit foarte clar românilor este că soluții avem dacă gândim strategic, dacă nu mai gândim populist, dacă gândim proiecte. Repet, ne reîntoarcem la Banca Mondială, pentru care am plătit studiile respective, pentru trei scenarii de cum să refacem toată infrastructura împotriva inundațiilor. Avem trei scenarii pentru care am plătit peste 10 milioane de euro. Aceste scenarii vor fi plătite din legea care va fi trecută pe Apele Române, jalonul din PNRR care trebuie să fie adoptat. Degeaba vom avea o sumă de bani care să vină să acopere aceste lucrări, dacă în acest minister, sau la Apele Române, următorul ministru sau următorul director care vine va schimba complet strategia”.

