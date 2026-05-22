„Extremiștii septuagenari” care complotau să răstoarne guvernul german printr-o lovitură de stat „exotică” și-au aflat pedepsele

Trei bărbaţi au fost condamnaţi vineri în Germania la pedepse cu închisoarea, dintre care două cu suspendare, pentru că au susţinut o grupare extremistă care a complotat pentru a răsturna guvernul în 2022 şi a răpi un ministru, relatează AFP.

Potrivit unui comunicat, Curtea de Apel din München a pronunţat următoarele pedepse: doi ani şi trei luni de închisoare fără suspendare pentru Rainer S., în vârstă de 72 de ani, un an şi nouă luni cu suspendare pentru Joachim K., în vârstă de 71 de ani, şi un an şi patru luni cu suspendare pentru Achim M., în vârstă de 60 de ani.

Rainer S. a fost găsit vinovat de participarea la o organizaţie teroristă, iar ceilalţi doi de susţinerea acestei organizaţii. În plus, toţi au pregătit sau au fost complici la un „act de înaltă trădare”.

„Cetăţeni ai Reich-ului”

Cei trei bărbaţi aderaseră la ideologia „Reichsbürger” - „Cetăţeni ai Reich-ului” - care se opune valorilor democratice şi care neagă orice legitimitate a guvernului. Mişcarea a cunoscut o ascensiune notabilă în timpul pandemiei de Covid-19 şi a fost desfiinţată în 2022.

Ei susţineau în special „Grupul Imperial”, care aspira la un regim autoritar modelat după vechea Constituţie imperială din 1871. Planul lor prevedea răpirea ministrului sănătăţii de atunci, Karl Lauterbach, răsturnarea guvernului şi sabotarea reţelei electrice a ţării.

Inculpaţii din München urmau să ocupe funcţii de miniştri în aşa-numitul „Regat al Prusiei”, a detaliat parchetul federal. Conform comunicatului, Rainer S. elaborase „diferite concepte” pentru acest „Grup Imperial”. El se declarase dispus, în discuţiile de pe platforma Telegram, să participe la lovitura de stat pentru a deveni ministru al mediului.

Urmând să preia portofoliul pentru lucrări publice, Joachim K. era administrator al grupului de pe Telegram şi îi scrisese o scrisoare preşedintelui rus Vladimir Putin. Nu se ştie dacă acesta din urmă a citit-o, precizează comunicatul.

În ceea ce-l priveşte pe Achim M., acesta promisese, de asemenea, să participe la lovitura de stat şi dorea un post ministerial.

Lovitură de stat „exotică”

Preşedintele tribunalului, Jochen Bösl, a insistat că deşi proiectul lor avea un caracter „exotic”, cu şanse reduse de reuşită, aceasta nu îi disculpă.

„Fiecare este liber să „delireze” după cum doreşte (...) dar limita este atinsă atunci când se prevede recurgerea la violenţa armată”, a spus judecătorul în comunicat.

De fapt, „Grupul Imperial” încerca să se aprovizioneze cu arme de război şi muniţie. Instanţa menţionează, de asemenea, că cei trei bărbaţi au recunoscut pe deplin faptele şi că Joachim K. şi Achim M. s-au distanţat de mişcare.

În ultimii ani, justiţia a intensificat urmăririle penale împotriva membrilor Reichsbürger, consideraţi mult timp ca fiind excentrici, dar percepuţi acum ca o ameninţare crescândă la adresa securităţii.

