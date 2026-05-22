Șefa BCE avertizează că războiul din Orientul Mijlociu și scumpirea energiei continuă să afecteze economia: „Inflația rămâne ridicată”

Preşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde. Foto: Profimedia Images
Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a declarat vineri că așteptările privind inflația pe termen lung în zona euro rămân „în linii mari ancorate”, însă a avertizat că actuala criză energetică provocată de evoluțiile din Orientul Mijlociu continuă să alimenteze inflația și să afecteze economia europeană. În acest context, analiștii se așteaptă ca BCE să majoreze dobânzile la următoarea ședință de politică monetară, programată pe 11 iunie.

„Aşteptările inflaţioniste pe termen lung în zona euro rămân în linii mari ancorate, în pofida presiunilor în sens ascendent asupra inflaţiei şi în sens descendent asupra activităţii economice. Implicaţiile războiului asupra inflaţiei pe termen mediu şi asupra activităţii economice depind de intensitatea şi durata şocului energetic, precum şi de magnitudinea efectelor sale indirecte”, a declarat Christine Lagarde, după reuniunea Eurogrupului, care reunește miniștrii de Finanțe din statele din zona euro.

BCE avertizează că războiul și energia afectează economia europeană

Șefa BCE a explicat că efectele crizei energetice nu se limitează doar la creșterea prețurilor, ci afectează și activitatea economică din Uniunea Europeană.

Potrivit acesteia, instituția își menține angajamentul privind stabilitatea prețurilor, în ciuda incertitudinilor provocate de actualul context geopolitic.

„Acest şoc are efecte semnificative directe şi indirecte asupra economiilor UE”, a avertizat Lagarde, precizând că i-a informat pe miniștrii de Finanțe despre evoluțiile recente privind inflația și politica monetară a BCE.

În aprilie, rata anuală a inflației în zona euro a urcat la 3%, de la 2,6% în martie, depășind semnificativ ținta pe termen mediu a BCE, de 2%.

BCE ar putea majora dobânzile în iunie

Analiștii estimează că BCE va majora dobânzile la reuniunea de politică monetară din 11 iunie, după ce banca centrală a semnalat deja preocupări tot mai mari legate de inflație.

Întrebată direct despre viitoarea decizie, Christine Lagarde a evitat să ofere indicii clare.

„Vom continua să urmăm, la fiecare şedinţă, o abordare în funcţie de date pentru a stabili cea mai adecvată politică monetară pentru a ajunge la ţinta noastră de inflaţie pe termen mediu de 2%”, a spus președinta BCE.

În aprilie, BCE a menținut nemodificate ratele dobânzilor pentru a șaptea ședință consecutivă.

„Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare şi rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2%, 2,15% şi, respectiv, 2,40%”, a transmis instituția după ședința de politică monetară.

„Relaxarea fiscală ar putea duce la dobânzi mai mari”

Christine Lagarde le-a transmis miniștrilor de Finanțe din zona euro că măsurile fiscale adoptate pentru a compensa scumpirea energiei trebuie să fie limitate și temporare.

Potrivit acesteia, o relaxare fiscală excesivă ar putea determina BCE să reacționeze prin majorarea dobânzilor: „Măsurile de politică fiscală menite să ţină sub control şocul preţurilor energiei ar trebui să fie temporare, direcţionate şi proporţionale. Orice deviere de la aceste principii va avea efecte negative şi va duce la o modificare a politicii monetare”.

Banca Centrală Europeană a transmis deja că riscurile privind creșterea inflației și încetinirea economiei s-au amplificat în ultimele luni.

„Cu cât mai mult va continua războiul şi cu cât mai mult preţurile la energie rămân ridicate, cu atât mai puternic va fi impactul asupra inflaţiei şi a economiei”, se arată în comunicatul BCE publicat după ultima ședință de politică monetară.

