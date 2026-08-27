Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat după dezvăluirile făcute de jurnaliștii Recorder despre șeful SPP, Lucian Pahonțu. „Nu e doar vorba despre un om, ci despre un întreg sistem — trebuie să aflăm care de fapt au fost instituțiile care au acoperit poate acest adevăr,” a declarat Dominic Fritz pentru Digi24.

„Sunt acuzații extrem de grave. Nu cred că le putem băga sub preș și, în sensul ăsta, aproape că vă felicit că puneți întrebarea asta, tocmai pentru că simt un fel de cartel de tăcere. (...) Faptul că există acest cartel al tăcerii este un lucru destul de grav. Eu cred că, în primul rând, trebuie să ne dea un răspuns domnul general Pahonțu dacă aceste acuzații sunt grave. Cred că trebuie să pună tot adevărul pe masă: care a fost rolul lui în 1989, care a fost implicarea lui în represaliile lui Ceaușescu. Apoi, foarte important este și — pentru că nu e doar vorba despre un om, ci despre un întreg sistem — trebuie să aflăm care de fapt au fost instituțiile care au acoperit poate acest adevăr, dacă se adeverește: cine a știut ce, când, de ce n-a existat această declarație de non-colaborare, deși era cerută de lege. Toate aceste răspunsuri cred că trebuie să le găsim. Și cel mai rău ar fi să băgăm acest lucru sub preș”, a declarat Dominic Fritz pentru Digi24.

Întrebat ce reacție așteaptă din partea președintelui Nicușor Dan în acest caz, Dpminic Fritz a răspuns: „Eu cred că este un subiect suficient de relevant că, da, trebuie să auzim și ce perspectivă are el.”

Liderul USR a transmis și un mesaj pe pagina de Facebook, în care transmite că „dacă se confirmă, datorăm victimelor Revoluției și generațiilor viitoare ca el să facă un pas înapoi.”

„M-ați întrebat ce spun despre dezvăluirile Recorder că șeful SPP a făcut parte din trupele de represiune ale lui Ceaușescu. Sunt acuzații extrem de grave la care domnul general Pahonțu trebuie să răspundă. Dacă se confirmă, datorăm victimelor Revoluției și generațiilor viitoare ca el să facă un pas înapoi.

În același timp, este crucial să aflăm dacă instituțiile statului au ascuns proactiv adevărul în acest caz. Cine a știut ce, când? România nu poate avea un viitor bun fără să avem noi, ca societate, curajul și asumarea de a confrunta umbrele trecutului. Nu poate să existe niciun dubiu asupra valorilor care guvernează la cel mai înalt nivel al statului român.

Și da, faptul că discuția despre acest caz pare să fie una purtată aproape în șoaptă, ignorată de marile televiziuni, ne spune multe despre starea democrației în 2026. Este datoria noastră a tuturor să nu facem parte din cartelul băgatului sub preș.

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Amintesc că USR are mai multe inițiative parlamentare pentru un control civil mai puternic asupra serviciilor secrete, dar și pentru limitarea mandatelor directorilor. Nu ne-am făcut mereu prieteni cu asta. Mie personal mi s-a sugerat de repetate ori s-o “iau mai moale” când vorbesc despre anumite persoane sau structuri ale statului. Dar sunt convins că nu pot exista tabuuri într-o societate care se respectă. Fix adevărul este ceea ce ne cere mult invocatul interes național”, a transmis Dominic Fritz.

Editor : A.P.