Live TV

Echipele de salvare din Nepal încearcă să evacueze peste 100 de muncitori blocaţi într-un tunel, după viitura devastatoare

Data publicării:
Nepal-China flash flood death toll rises, hundreds remain missing
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Echipele de salvare încearcă vineri să evacueze peste 100 de muncitori care au rămas blocaţi într-un tunel amenajat pe şantierul unui baraj hidroelectric în urma viiturii care a ucis peste 550 de oameni miercuri la graniţa dintre Nepal şi China, potrivit armatei nepaleze, relatează AFP.

„Am fost informaţi că mai multe persoane sunt blocate într-un tunel" pe şantierul unde se construieşte barajul din Trishuli, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei din Nepal, Raja Ram Basnet, potrivit Agerpres.

„Două elicoptere au fost trimise la faţa locului, însă intrările în tunel rămân greu de localizat", a adăugat el.

Biroul de presă al prim-ministrului nepalez a precizat că 350 de muncitori şi locuitori din acea zonă au fost deja evacuaţi de către armată "în condiţii foarte riscante, care au devenit şi mai dificile din cauza vremii nefavorabile şi a viiturilor".

„Armata încearcă în continuare să evacueze peste 100 de persoane care sunt încă blocate în tunel", au adăugat reprezentanţii premierului nepalez.

„Nu mai am veşti de când am vorbit cu el astăzi la ora locală 07:00", a declarat Sita Adhikari, al cărei soţ se numără printre muncitorii rămaşi blocaţi. "Nu ştim nici în ce stadiu se află eforturile depuse pentru salvarea lor", a adăugat ea.

India a anunţat că se pregăteşte să trimită în Nepal o echipă de salvatori specializaţi.

„O echipă de recunoaştere va fi trimisă mai întâi pentru a evalua situaţia pe teren", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului indian de Externe, Randhir Jaiswal.

În 2023, mai mulţi ingineri şi mineri indieni au reuşit să salveze 41 de muncitori blocaţi într-un tunel în statul Uttarakhand din nordul Indiei, după eforturi care au durat 17 zile.

Mai multe baraje sunt în prezent în construcţie în regiunea din Nepal care a fost lovită miercuri de o viitură devastatoare.

„Erau cel puţin 400 de muncitori miercuri pe şantier", a declarat unul dintre lucrătorii evacuaţi din zonă cu elicopterul, Dev Shrestha. "Există probabil mai mulţi morţi decât persoanele deja evacuate", a estimat el.

Un alt muncitor, Buddha Tamang, a dezvăluit că a reuşit să scape din acea acea catastrofă pentru că se afla într-unul dintre tunelurile şantierului în momentul în care puternicul val de apă şi noroi s-a abătut asupra zonei.

„Am supravieţuit pentru că eram în tunel", a explicat el după evacuarea sa într-o tabără pentru refugiaţi amenajată de autorităţile nepaleze în localitatea vecină, Bidur.

„Mai mulţi directori de pe şantier lucrau în cealaltă parte, ei au fost cu toţii luaţi de apă", a adăugat el.

Un alt muncitor evacuat, Arjun Kumar Tamang, a evocat "pagube considerabile" pe şantier. "Nu ştiu câte persoane au murit, dar forţa apei a măturat totul în calea ei".

Viitura a provocat pagube imense la nivelul infrastructurilor energetice din Nepal.

Agenţia naţională pentru electricitate a precizat că 11 baraje hidroelectrice şi o centrală solară, cu o putere combinată de 431 de megawaţi, au fost oprite începând de miercuri, reprezentând 10% din capacitatea totală de producţie electrică a ţării.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kirilo budanov
1
Numele lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, apare în înregistrări legate...
donald trump si harta sua si canada cu numele lacul america
2
Mesajul lui Mark Carney după ce Donald Trump a semnat decretul care redenumește oficial...
dronă maritimă în marea neagra
3
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun...
Eclipsă parțială de Lună pe 28 august 2026, vizibilă din România. Foto Getty Images
4
Eclipsă parțială de Lună în această noapte, vizibilă și din România. La ce oră începe și...
valuri
5
Un bărbat s-a înecat în mare la Eforie Nord. Fusese scos de salvamari de 3 ori din...
Decizia luată de medici în cazul lui Andrei Bordeianu, după accidentul ”horror” din București
Digi Sport
Decizia luată de medici în cazul lui Andrei Bordeianu, după accidentul ”horror” din București
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
case distruse de viitura uriașă din Nepal
„Forța apei a măturat totul”. Poveștile oamenilor care au supraviețuit viiturii devastatoare de la granița Nepalului cu China
nepal inundatii
Bilanțul dezastrului din Nepal continuă să crească: peste 460 de morți. „Nu mai am pe nimeni care să mă aștepte. Toți s-au dus”
profimedia-1128874303
Alertă la granița dintre China și Nepal: lacul format după prăbușirea unui ghețar a început să se reverse. Salvatorii au fost retrași
case distruse de viitura uriașă din Nepal
„Un paradox uriaș”: Cum a ajuns zona din Nepal devastată de viitură să cunoască un „boom economic”, în ciuda multelor dezastre naturale
inundatii nepal
„A rămas un cimitir uriaș.” Crește bilanțul morților după inundațiile devastatoare în Nepal și China. Peste 1.400 de dispăruți
Recomandările redacţiei
nicusor dan presidency ro
Nicușor Dan a promulgat Legea ANI, dar cere Parlamentului să o...
Lucian Pahonţu, șeful SPP, a fost trecut în rezervă / Sursă foto: Inquam Photos / George Calin
Hodor: CNSAS a reluat verificările asupra lui Pahonțu. Cât va dura...
nava marea neagră
Nava scufundată în Marea Neagră, deținută de o companie din Turcia...
Cristina Trăilă și Ilie Bolojan, colaj
Când pleacă Cristina Trăilă din guvern. Decizia semnată de Ilie...
Ultimele știri
Acciza la motorină, redusă cu 25% pentru următoarele două săptămâni. Care e impactul asupra prețului la pompă
Ponta ar vota un guvern cu premier independent, dar miniștrii trebuie să fie „oameni care să țină cu România, nu cu alte țări”
Un britanic căutat de 20 de ani de SUA a fost arestat după ce a trecut graniţa din România în Ungaria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Tânăra supranumită „Zombi Angelina Jolie” și-a schimbat complet viața după închisoare. Cum arată acum Sahar...
Cancan
Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama Victoriei, după ce și-a îngropat fiica: 'Ce cauți, tu mamă, aici?' 🥲
Fanatik.ro
Bombă! Marian Copilu, transfer de la Real Madrid la CFR Cluj! E campion european cu Spania. Exclusiv
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Bîrligea, de 6 ori mai ieftin decât Rrahmani! Transferul fostului atacant al FCSB la Frosinone, văzut dintr-o...
Adevărul
Preot din Vaslui, scos din rândul clerului după ce a lăsat însărcinată o enoriașă căsătorită. Femeia a născut...
Playtech
Ai voie să tai copacul din propria curte? Când îți trebuie aprobare și ce amenzi poți risca în 2026
Digi FM
ANAF scoate la licitație un apartament cu două camere la un preț surprinzător. Detaliul important ascuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
În ultimele zile de mercato, i-au pus contractul pe masă lui Michael Olise: cel mai mare salariu din istoria...
Pro FM
Ce bine sună muzica fiului lui Chris Martin de la Coldplay! Moses e vocalistul unei trupe care ia avânt
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a fost aleasă Jordana Brewster să-i fie soră lui Vin Diesel în „Fast & Furious”. Actorul rupe tăcerea...
Adevarul
Rucsacul unui alpinist, pierdut într-o crevasă în 1963, a ieșit din ghețar după 63 de ani. Fiul...
Newsweek
Ieșirea anticipată la pensie poate fi anulată dacă nu îți convine suma. Cât timp ai să retragi dosarul?
Digi FM
Povestea din spatele hitului „I Will Always Love You”. Cui i-a dedicat, de fapt, Dolly Parton piesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Îți ascunzi mereu furia, tristețea sau anxietatea? Ce se poate întâmpla în creier și în corp, potrivit...
Digi Animal World
Obiecte din casă care pot fi mortale pentru pisici. Specialiștii îi avertizează pe stăpâni: „Țineți-le...
Film Now
Lista scurtă pentru noul James Bond. Cei 6 actori rămași în cursă și favoritul surpriză
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja