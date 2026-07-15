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După PSD, și AUR s-a întâlnit cu sindicalișții și anunță că nu va vota noua lege a salarizării publice fără consultări

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Sigla AUR la Palatul Parlamentului din București, 7 iulie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Reprezentanții AUR s-au întâlnit miercuri cu principalele sindicate pentru a discuta despre noua lege a salarizării. În urma întâlnirii, Alianța a anunțat că a fost încheiat un acord de colaborare, iar aleșii partidului nu vor susține noua lege fără consultări publice. Anterior, sindicaliștii s-au întâlnit și cu liderii PSD și au anunțat că vor începe dezbateri în comisiile parlamentare pentru o „variantă alternativă a legii”. 

La discuţii au participat reprezentanţii Confederaţiei Naţionale Sindicale „Cartel ALFA”, ai Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din România - Frăţia, ai Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România şi ai Confederaţiei Sindicale Naţionale MERIDIAN.

Potrivit unui comunicat al partidului, confederaţiile sindicale au solicitat încheierea unui acord de consultare şi dialog cu AUR, astfel încât actualul proiect al Legii salarizării unitare să nu fie susţinut în Parlament înainte de organizarea unor consultări reale cu reprezentanţii tuturor categoriilor profesionale afectate.

Formaţiunea consideră că actualul proiect nu poate fi adoptat în forma propusă şi îşi asumă public că nu va susţine în Parlament o lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice care nu beneficiază de o consultare autentică cu sindicatele şi care riscă să afecteze veniturile a sute de mii de salariaţi.

„AUR doreşte o Lege a salarizării unitare care să răsplătească munca şi să reducă decalajele din sistemul public. Oamenii care ţin în spate România (medici, profesori, poliţişti) să fie corect plătiţi şi să nu mai avem favoritisme şi categorii de speciali. (...) Noi credem că România are nevoie de o nouă Lege a salarizării unitare, dar este esenţial ca aceasta să fie promovată după o consultare reală, după ce discutăm cu cifrele pe masă şi după ce analizăm toate scenariile şi toate efectele. Credem că sindicatele trebuie să fie parte la procesul decizional, pentru că nicio reformă nu poate fi un succes dacă se face împotriva oamenilor”, a declarat senatoarea AUR Niculina Stelea

La rându său, deputata AUR Ramona Ioana Bruynseels a transmis că „AUR nu are cum să gireze pentru un proiect al legii salarizării unitare, care are impact asupra a peste 1.300.000 de oameni din România, în contextul în care acest proiect, în forma actuală, adânceşte inechităţile şi creează tensiune socială”.

„Acest proiect nu a fost negociat suficient, dialogul social nu a existat aşa cum ar fi trebuit. Nu se poate să facem un astfel de proiect pe repede înainte, doar sub presiunea respectării anumitor jaloane din PNRR.  Aşadar, în momentul de faţă, AUR nu susţine acest proiect”, a mai spus aceasta. 

În urmă cu două zile, sindicaliștii au avut o discuție și cu Sorin Grindeanu, dar și cu alți lideri PSD. După aproape două ore, aceștia au anunțat că vor începe dezbateri în Parlament asupra unei variante alternative a legii salarizării, care să reducă cu adevărat inechitățile din sistem. În plus, l-au criticat pe ministrul interimar al Muncii pentru „lipsă de transparență” și au precizat că, pe proiectul actual, 40% din bugetari ar avea salarii mai mici. 

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Editor : A.G.

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