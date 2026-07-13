Liderii PSD și sindicatele pregătesc o lege a salarizării paralelă: „Vom dezbate o variantă alternativă. Cineva sifonează bugetul”

După aproape două ore de discuții cu Sorin Grindeanu și alți lideri PSD, reprezentanții mai multor sindicate au anunțat că vor începe dezbateri în Parlament asupra unei variante alternative a legii salarizării, care să reducă cu adevărat inechitățile din sistem. Aceștia l-au criticat pe ministrul interimar al Muncii pentru „lipsă de transparență” și au precizat că, pe proiectul actual, 40% din bugetari ar avea salarii mai mici. Anunțul vine după ce PSD a transmis că ar putea să nu voteze legea salarizării, în forma propusă de Guvern, chiar dacă este jalon în PNRR.

Sorin Grindeanu a avut o întâlnire, de la ora 14:00, cu liderii principalelor confederații sindicale din Romania: Blocul Național Sindical (BNS), CNS Cartel Alfa, CNSLR Frăția, CSDR, CSN Meridian. La finalul discuțiilor, reprezentanții sindicatelor au transmis că vor începe dezbateri asupra unei noi variante a legii salarizării.

„Discuțiile au vizat lipsa de transparență a proiectului legii salarizării unitare, pe care nici astăzi nu îl avem. S-a vorbit despre anvelopa bugetară pe care o avem la dispoziție. Înțelegem că aceasta era de 8 miliarde de lei și a crescut la 12 miliarde de lei. Practic avem 12 miliarde de lei în plus față de anvelopa existentă, dar avem peste 40% din bugetari ale căror venituri se situează sub venitul aflat în plată. Ceea ce înseamnă că cineva sifonează parte din bugetul alocat salarizării”, a declarat Cosmin Andreica, reprezentant al BNS.

Acesta a mai transmis că „PSD a acceptat această variantă de lucru”, iar în zilele următoare se va stabili un calendar pentru începerea dezbaterilor în cadrul comisiilor de Muncă de la Camera Deputaților și Senat. „Să nu mai avem discuții cu ușile închise, ci să dezbatem o variantă alternativă la legea salarizării promovată de domnul Dragoș Pîslaru în ultimele două luni.

În aceste zile, probabil vom vedea, pentru prima dată, o consultare reală. (…) Nici până astăzi nu am avut acces la proiectul de lege. Nici cei doi președinți ai comisiilor de muncă nu au primit proiectul”, a mai spus Andreica.

De cealaltă parte, fostul ministru al Muncii, social-democratul Florin Manole, a transmis că PSD nu va vota „o lege care îi este pusă pe masă cu doar câteva ore înainte de vot” și care să nu fi fost negociat cu sindicatele. „Până în acest moment, proiectul nu ne-a fost transmis și nu l-am văzut”, a spus Manole, referitor la proiectul pregătit de Guvern.

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Editor : A.G.