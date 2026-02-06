Fondurile pentru proiectele de apă trebuie prioritizate în viitorul buget UE, avertizează ministrul Mediului, Diana Buzoianu

Este important pentru România ca viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034 să acorde fonduri specifice pentru proiectele legate de apă, iar investiţiile ar trebui să se concentreze pe gestionarea durabilă a apei, dar şi pe cercetarea, inovarea şi digitalizarea în acest sector, a transmis ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, la un eveniment ce a avut loc în Cipru.



Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, Diana Buzoianu a condus delegaţia României la reuniunea informală a miniştrilor mediului din Uniunea Europeană, care a avut loc în perioada 5-6 februarie, în Cipru, la Lefkosia.



Pe agenda discuţiilor s-au aflat teme precum: alinierea politicilor privind rezilienţa climatică şi a apei, consolidarea eficacităţii Uniunii Europene în negocierile internaţionale privind schimbările climatice şi abordarea celor mai critice lacune din legislaţia actuală a UE.



Prima sesiune s-a concentrat pe construirea unei Europe reziliente: cum pot legislaţia şi finanţarea să consolideze alinierea dintre politicile europene privind clima şi rezilienţa la apă.

„Pentru România, este important ca viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034 să acorde fonduri specifice pentru proiectele legate de apă. Investiţiile ar trebui să se concentreze pe gestionarea durabilă a apei, dar şi pe cercetarea, inovarea şi digitalizarea în sectorul apei. Eforturile pe care România le depune în implementarea sinergică a Pachetului privind Cadrul Integrat pentru Rezilienţa Climatică şi a Strategiei pentru Rezilienţa la Apă trebuie sprijinite pentru a stabili priorităţi de aplicare, pentru a coopera la nivel transfrontalier şi a proteja mai bine infrastructura de apă”, a declarat Buzoianu, citată în comunicat.



În cadrul şedinţei Consiliului au fost subliniate şi aşteptările de la noul Act privind Economia Circulară.



„România susţine dezvoltarea Actului privind Economia Circulară ca instrument-cheie pentru îmbunătăţirea accesului UE la resurse, a autonomiei strategice şi a competitivităţii. Susţinem o abordare pragmatică, axată pe transparenţă, cooperare regională şi utilizarea eficientă a fondurilor UE. Economia circulară nu mai este doar un obiectiv de mediu, ci o componentă critică care poate susţine economia naţională. Am prezentat în cadrul Consiliului informal implementarea SGR-ului, o poveste de succes care ne arată cum putem colabora alături de actorii privaţi pentru a scoate plasticul şi sticlele din natură şi a le refolosi prin reciclare”, a punctat ministra Mediului.

Doar în 2025, consumatorii au returnat peste 5,2 miliarde de ambalaje prin SGR.



Diana Buzoianu a felicitat Preşedinţia cipriotă pentru organizarea „excelentă a acestui Consiliu informal şi pentru stabilirea unei agende concentrate şi orientate spre viitor”.



„Reuniunea reprezintă o oportunitate importantă de a avansa către o înţelegere europeană comună asupra a trei priorităţi strâns legate între ele: rezilienţa climatică şi la apă, rolul UE în negocierile internaţionale privind clima şi viitorul Actului privind Economia Circulară”, a adăugat ea.



De asemenea, Diana Buzoianu a adresat invitaţia miniştrilor de a participa la Conferinţa Europeană privind Sistemul Garanţie-Returnare, care va avea loc în Bucureşti, la data de 18 martie 2026. Acesta reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente europene ale anului dedicat implementării economiei circulare, reunind miniştri şi actorii-cheie pentru a împărtăşi experienţe concrete de circularitate, se mai arată în comunicat.

