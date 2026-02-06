Cine conduce Primăria Sectorului 3 cât timp Negoiță e suspendat din funcție. Detalii din CV-ul lui Adrian-Marian Cocoș

Viceprimarul Adrian-Marian Cocoș a preluat atribuțiile primarului Sectorului 3 pe perioada în care edilul Robert Negoiță are interdicția de a-și exercita funcția. Mandatul interimar este valabil pentru 60 de zile sau până la o decizie judecătorească de suspendare a acestei măsuri, a transmis Biroul de presă al Primăriei Sectorului 3, pentru Digi24.ro.

„Viceprimarul Adrian Cocoș a preluat atribuțiile primarului pe perioada în care primarul are interdicția de a-și exercita funcția, respectiv 60 de zile sau până la o decizie judecătorească de suspendare a acestei măsuri”, a precizat instituția.

Adrian-Marian Cocoș are 32 de ani și este propunerea PSD pentru funcția de viceprimar al Sectorului 3. El a fost votat în această funcție în ședința de miercuri a Consiliului Local, după ce a obținut 17 voturi. Cocoș este vicepreședinte al organizației PSD Sector 3 și a mai candidat pentru un mandat de consilier local în 2016, 2020 și 2024.

Potrivit unei investigații publicate de Snoop.ro, Adrian-Marian Cocoș a picat examenul de Bacalaureat în 2011 și a obținut nota 2,70 la proba de matematică. Ulterior, el a susținut că a promovat examenul într-o sesiune ulterioară, explicând că la prima încercare a avut „o problemă personală”, însă a refuzat să precizeze ce notă a obținut. Informațiile privind rezultatele de la Bacalaureat nu mai sunt publice, fiind eliminate de pe site-ul edu.ro odată cu intrarea în vigoare a regulamentului GDPR.

La un an după Bacalaureat, Cocoș s-a înscris la Universitatea particulară Artifex, pe care a absolvit-o în 2016, iar ulterior a urmat un program de master la Politehnica București. Declarațiile de avere și de interese depuse pe site-ul Agenția Națională de Integritate indică un parcurs profesional limitat înainte de intrarea în administrația locală.

După finalizarea studiilor, Adrian Cocoș a fost consilier local în Sectorul 3 și membru în consiliul de administrație al companiei Internet și Tehnologie S3 SRL, societate aflată în subordinea primăriei. În paralel, a deținut funcții într-un grup de firme care comercializează „haine de firmă”, fiind manager al companiei Blue Tune SRL și acționar în Global Team Dacu SRL.

