Raportul Mediului despre litoral: mii de construcții ilegale pe terenul statului. Diana Buzoianu: „E treaba instanțelor”

plaja-demolare constructii-octombrie 2025
Construcții demolate. Foto: Facebook/Apele Române

Diana Buzoianu a anunțat miercuri publicarea raportului final privind situația terenurilor din zona costieră. Ministra Mediului a dezvăluit și „cea mai relevantă” concluzie: „peste 4000 de construcții - unele blocuri cu mai multe etaje - sunt ridicate pe terenuri care ar fi trebuit să aparțină statului român”.

„Recent am ieșit în conferință de presă să anunț aprobarea raportului privind situația terenurilor din zona costieră. 

Concluzia cea mai relevantă? Peste 4000 de construcții - unele blocuri cu mai multe etaje - sunt ridicate pe terenuri care ar fi trebuit să aparțină statului român. Am primit zeci de întrebări de la presă cu privire la tot conținutul raportului. Ei bine, noi credem în transparență. Așadar, astăzi Ministerul Mediului a publicat raportul final al Comisiei interministeriale pentru a-l vedea cu toții”, a transmis Diana Buzoianu pe Facebook.

Ministra Mediului a menționat și faptul că la Năvodari au fost deja dărmâte zeci de construcții ilegale.

„Am spus că vom face ordine pe litoralul românesc și că vom face tot ce ține de noi să nu mai ajungă să fie ridicate construcții ilegale pe plaje sau pe faleze. Am început la Năvodari unde deja au fost dărâmate zeci de construcții ilegale. Am extins controalele pe toată plaja. 

Raportul făcut public astăzi arată, de fapt, cât de mare este problema lipsei de reglementări urbanistice clare și abuzurile comise în ultimii 30 de ani în zona costieră din România. Mai departe e treaba instanțelor să se pronunțe privind legalitatea acestor clădiri. Acum puteți vedea toți unde au fost ridicate aceste 4000 de construcții. Principiul general e simplu: Ilegalitățile pot continua doar acolo unde nu e pus reflectorul public pe situațiile aberante. La asta ajută transparența de care multora le este atât de frică”, a mai scris Diana Buzoianu.

Comisia interministerială a fost constituită pentru a analiza şi clarifica situaţia juridică şi cadastrală a terenurilor aferente zonei costiere a Mării Negre, în contextul existenţei unor neclarităţi majore privind regimul de proprietate, delimitarea domeniului public al statului şi modul în care anumite terenuri au fost transferate sau utilizate de-a lungul timpului.

„Activitatea Comisiei s-a desfăşurat pe parcursul mai multor ani şi a reunit reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniu, având ca obiectiv centralizarea datelor existente, analiza documentaţiilor cadastrale şi juridice şi formularea de concluzii şi recomandări care să permită statului român să îşi exercite drepturile de proprietate şi administrare în zona costieră”, a precizat Ministerul Mediului.

Comisia a analizat documentaţii cadastrale şi cărţi funciare; hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile; acte administrative şi hotărâri ale autorităţilor locale; situaţii centralizate transmise de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară; planşe şi materiale cartografice aferente zonei costiere.

Analiza a vizat terenuri situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din zona litoralului, cu scopul de a identifica regimul juridic al acestora şi eventualele discrepanţe între situaţia din teren şi evidenţele oficiale.

În urma controlului au fost depistate: terenuri aflate în domeniul public al statului, administrate de instituţii publice; terenuri aflate în domeniul public sau privat al unor unităţi administrativ-teritoriale; terenuri aflate în proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice.

„Raportul evidenţiază existenţa unor situaţii în care terenuri ce ar fi trebuit să facă parte din domeniul public al statului nu au fost delimitate şi intabulate corespunzător, precum şi cazuri în care, în lipsa unor delimitări clare, au fost adoptate hotărâri ale autorităţilor locale care au permis schimbarea regimului juridic al unor suprafeţe de teren. De asemenea, sunt semnalate deficienţe sistemice legate de lipsa unei delimitări unitare a zonei costiere, întârzieri în actualizarea evidenţelor cadastrale şi absenţa unor demersuri judiciare coerente, la momentul oportun, pentru protejarea proprietăţii publice a statului”, mai precizează Ministerul Mediului.

Comisia a făcut şi unele recomandări, printre care: delimitarea şi intabularea de urgenţă a terenurilor aparţinând domeniului public al statului din zona costieră; iniţierea de acţiuni în instanţă pentru recuperarea terenurilor în cazul în care există indicii privind încălcarea regimului juridic; notarea litigiilor în cărţile funciare, acolo unde este cazul; clarificarea şi actualizarea cadrului legislativ aplicabil zonei costiere, pentru a preveni apariţia unor situaţii similare în viitor.

