Un bărbat de 38 de ani a fost arestat preventiv, vineri, după ce, în timp ce conducea un autoturism deşi nu are permis de conducere, a ieşit de pe şosea, a lovit un stâlp de iluminat şi apoi peretele unui magazin din parcarea mall-ului din Floreşti, judeţul Cluj. În urma accidentului, un pasager a fost transportat la spital. Şoferul a refuzat recoltarea de probe biologice.

Accidentul rutier a avut loc pe DN 1 (E60), în parcarea mall-ului din localitatea Floreşti.

„În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 38 de ani, care conducea un autoturism din direcţia Gilău înspre Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, pe fondul neadaptării vitezei la condiţiile de drum, părăsind partea carosabilă, intrând în coliziune cu un stâlp de iluminat public, ulterior cu peretele unui magazin aflat în parcarea centrului comercial din localitatea Floreşti”, a arătat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, potrivit News.ro.

Foto: IPJ Cluj

În urma accidentului, un bărbat de 55 de ani, pasager în maşină, a fost transportat la spital.

Şi bărbatul de 38 de ani a fost dus la o unitate medicală în vederea prelevării de probe biologice, însă acesta a refuzat recoltarea.

„Totodată, din verificările efectuate a reieşit faptul că bărbatul nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice”, a transmis IPJ Cluj.

Bărbatul a fost reţinut de poliţişti, iar vineri seară judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca a dispus măsura arestului pentru 30 de zile.

