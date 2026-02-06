Live TV

Publicaţia Europa Liberă se închide în România și Bulgaria

Europa Libera

Publicaţia Europa Liberă se închide, după șase ani de prezență pe piața din România. Și serviciul din Bulgaria urmează să fie închis, anunță în exclusivitate Pagina de media.

Din informaţiile PdM, publicaţia, finanțată de Congreasul SUA, se închide oficial pe 31 martie.

Europa Liberă este moştenitorul serviciului Radio Europa Liberă, post de radio recepţionat în România în perioada comunismului şi până în anul 2008, după aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană.

Publicaţia Europa Liberă are în jur de 20 de angajaţi.

Serviciul maghiar al Europei Libere a fost şi el închis la mijlocul lunii noiembrie 2025.

 

