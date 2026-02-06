Publicaţia Europa Liberă se închide în România și Bulgaria Data publicării: 06.02.2026 18:39 Publicaţia Europa Liberă se închide, după șase ani de prezență pe piața din România. Și serviciul din Bulgaria urmează să fie închis, anunță în exclusivitate Pagina de media. Din informaţiile PdM, publicaţia, finanțată de Congreasul SUA, se închide oficial pe 31 martie.Europa Liberă este moştenitorul serviciului Radio Europa Liberă, post de radio recepţionat în România în perioada comunismului şi până în anul 2008, după aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană.Publicaţia Europa Liberă are în jur de 20 de angajaţi.Serviciul maghiar al Europei Libere a fost şi el închis la mijlocul lunii noiembrie 2025. Editor : S.S. Etichete: romania bulgaria europa libera Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul... 2 Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor... 3 Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune... 4 Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie... 5 Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...