Live TV

Licitație majoră la Năvodari: 58 de sectoare de plajă vor putea fi închiriate pentru o perioadă de 10 ani

Data publicării:
plaja navodari
Foto: Shutterstock

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) anunță, joi, organizarea unei licitații publice pentru închirierea a 58 de subsectoare de plajă situate în zona Năvodari. Terenurile fac parte din domeniul public al statului și sunt administrate de ANAR, prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral. Perioada de închiriere este de 10 ani, anunță ANAR.

Suprafețele scoase la licitație au categorii diferite de utilizare, iar pentru unele perimetre este permisă amplasarea de beach-baruri, în conformitate cu documentațiile urbanistice în vigoare.

Detaliile tehnice privind amplasamentele, inclusiv coordonatele și vecinătățile, sunt prevăzute în caietele de sarcini aferente fiecărui subsector. Documentația de atribuire este disponibilă gratuit pe site-ul ANAR, în secțiunea „Licitații Plaje – În desfășurare”.

Operatorii economici interesați pot transmite solicitări de clarificări până la data de 26 februarie 2026, ora 16:00, la adresa de e-mail secretariat.general@rowater.ro. Răspunsurile vor fi publicate pe site-ul instituției, pentru a asigura acces egal la informații.

Ofertele pot fi depuse în perioada 10 februarie – 9 martie 2026, până la ora 12:00, la registratura ANAR din București. Valabilitatea ofertelor este de 90 de zile, iar garanția de participare reprezintă 10% din valoarea de pornire a chiriei anuale, fără TVA.

Deschiderea ofertelor este programată în intervalul 10–12 martie 2026, la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Ilfov-București, conform programării stabilite pentru fiecare subsector.

„Prin această procedură, ANAR urmărește valorificarea responsabilă a plajelor din zona Năvodari și dezvoltarea serviciilor turistice, cu respect pentru mediul costier”, anunță instituția.

Comunicatul vine după ce Diana Buzoianu a anunțat, miercuri, publicarea raportului final privind situația terenurilor din zona costieră. Ministra Mediului a dezvăluit și „cea mai relevantă” concluzie: „peste 4000 de construcții - unele blocuri cu mai multe etaje - sunt ridicate pe terenuri care ar fi trebuit să aparțină statului român”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
nicusor dan sustine un discurs
4
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
Kelemen Hunor
5
Președintele UDMR crede că profesorii trebuie să rămână cu normele didactice actuale...
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Digi Sport
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
Raportul Mediului despre litoral: mii de construcții ilegale pe terenul statului. Diana Buzoianu: „E treaba instanțelor”
padure romania
Împădurirea României. Octavian Berceanu: „Pe terenuri sunt mulți primari sau prieteni de-ai lor care iau subvenții de la APIA”
Ședință de guvern.
Topul vizibilității miniştrilor. Diana Buzoianu urcă pe locul 2, iar Radu Marinescu pe 6. Capul listei rămâne neschimbat
diana buzoianu face declaratii
Ministrul Mediului: Autorităţile locale vor fi consultate cu privire la zonele prioritare pentru biodiversitate
arbore mare taiat
Ministrul Mediului anunţă că au fost deschise două dosare penale după tăieri ilegale de arbori, la Băile Felix: „Este infracțiune”
Recomandările redacţiei
alexandru nazare face declaratii
Alexandru Nazare a anunțat un pachet de relansare economică care mută...
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
SUA și Rusia, pe punctul de a încheia un acord crucial pentru...
Robert Negoiță, primarul sectorului 3, sosește la sediul DNA din București.
Robert Negoiță, audiat de procurorii DNA. Primarul Sectorului 3 al...
donald trump
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru...
Ultimele știri
Radu Miruţă: Şantierul Naval Mangalia poate fi salvat doar prin comenzi militare. „Armata Română trebuie să contribuie”
Ministrul Energiei, despre prețul gazelor: „Garanția este că românii nu vor plăti mai mult în următorul an”
Miruță pune tunurile pe Steaua: bugetul clubului sportiv va fi redus drastic. Verificări sunt anunțate și la Spitalul Militar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miliardarul Nelson Peltz, primele declarații despre scandalul din familia Beckham: „Fiica mea și Brooklyn...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o...
Fanatik.ro
Adrian Mititelu jr., ironic cu Mihai Rotaru după decizia instanței pentru Universitatea Craiova: „Îi urez să...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Mihai Stoica, prima reacție despre un transfer al lui Kevin Ciubotaru la FCSB! Update
Adevărul
STENOGRAME Angajații CFR acuzați de mită s-au consultat cu ChatGPT înainte de audieri. „Vrei să îți spun cum...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Mulțumesc, nea Gigi. Nici nu visam la 1.000.000 €”. Becali l-a făcut milionar, apoi i-a închis ușa-n nas...
Pro FM
Ce pedeapsă a primit femeia care a terorizat-o ani întregi pe Mădălina Ghenea: "Stresul a fost imens...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
Scrisoarea unui șofer către polițiști după ce a fost amendat pentru depășirea vitezei cu doar 0,08 km/h: „Am...
Newsweek
600 lei pierduți la pensie după anularea indexării. Cum pot pensionarii recupera banii? Inclusiv cei militari
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Jennifer Esposito, fosta soție a lui Bradley Cooper, și-a pierdut casa pe care „a ipotecat-o” pentru a...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...