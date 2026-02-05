Licitație majoră la Năvodari: 58 de sectoare de plajă vor putea fi închiriate pentru o perioadă de 10 ani

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) anunță, joi, organizarea unei licitații publice pentru închirierea a 58 de subsectoare de plajă situate în zona Năvodari. Terenurile fac parte din domeniul public al statului și sunt administrate de ANAR, prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral. Perioada de închiriere este de 10 ani, anunță ANAR.

Suprafețele scoase la licitație au categorii diferite de utilizare, iar pentru unele perimetre este permisă amplasarea de beach-baruri, în conformitate cu documentațiile urbanistice în vigoare.

Detaliile tehnice privind amplasamentele, inclusiv coordonatele și vecinătățile, sunt prevăzute în caietele de sarcini aferente fiecărui subsector. Documentația de atribuire este disponibilă gratuit pe site-ul ANAR, în secțiunea „Licitații Plaje – În desfășurare”.

Operatorii economici interesați pot transmite solicitări de clarificări până la data de 26 februarie 2026, ora 16:00, la adresa de e-mail secretariat.general@rowater.ro. Răspunsurile vor fi publicate pe site-ul instituției, pentru a asigura acces egal la informații.

Ofertele pot fi depuse în perioada 10 februarie – 9 martie 2026, până la ora 12:00, la registratura ANAR din București. Valabilitatea ofertelor este de 90 de zile, iar garanția de participare reprezintă 10% din valoarea de pornire a chiriei anuale, fără TVA.

Deschiderea ofertelor este programată în intervalul 10–12 martie 2026, la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Ilfov-București, conform programării stabilite pentru fiecare subsector.

„Prin această procedură, ANAR urmărește valorificarea responsabilă a plajelor din zona Năvodari și dezvoltarea serviciilor turistice, cu respect pentru mediul costier”, anunță instituția.

Comunicatul vine după ce Diana Buzoianu a anunțat, miercuri, publicarea raportului final privind situația terenurilor din zona costieră. Ministra Mediului a dezvăluit și „cea mai relevantă” concluzie: „peste 4000 de construcții - unele blocuri cu mai multe etaje - sunt ridicate pe terenuri care ar fi trebuit să aparțină statului român”.

Editor : C.A.