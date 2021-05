Fostul şef al Corpului de control al lui Ludovic Orban: Susținerea lui Cîțu în baza partidului este egală cu zero

Fostul şef al Corpului de control al lui Ludovic Orban, Daniel Dragoş Tănăsoiu, lansează un prim atac la adresa lui Florin Cîțu, care și-a anunțat candidatura la șefia PNL. Tănăsoiu susține că Florin Cîțu nu ar fi ajuns nici măcar candidat pentru un post de senator fără susținerea lui Orban, care ar fi intervenit pentru el. Când a ajuns prim-ministru, Florin Cîțu l-a schimbat pe Dragoş Tănăsoiu din funcția de șef al Corpului de control.

Dragoș Tănăsoiu afirmă că Florin Cîțu a beneficiat de sprijinul lui Ludovic Orban pentru a candida la Senat, însă susținerea reală a acestuia în partid "este egală cu zero".

"Faptul că s-au afișat câțiva lideri din teritoriu alături de Florin Cîțu în momentul anunțului de candidatură la președinția partidului este total irelevant. Susținerea acestuia în baza partidului este egală cu Zero. Cîțu n-ar fi ajuns niciodată să fie desemnat nici măcar candidat la Senatul României din partea organizației noastre (PNL sector 5) fără susținerea venită din partea lui Ludovic Orban. Vă fac această dezvăluire în premieră. Ludovic Orban ne-a chemat pe mine și pe Dan Meran înaintea alegerii candidaților noștri la alegerile parlamentare și ne-a rugat să-l sprijinim pe Florin Cîțu. Am acceptat. O decizie pe care acum o regret. În rest susținerea lui Florin Cîțu în partid este identică cu susținerea pe care o are și în cadrul filialei noastre... tinde către zero... În curând și filiala noastră se va pronunța pe acest subiect și cu 2, 3 excepții se va poziționa alături de liderul de necontestat al liberalilor - Ludovic Orban.

PS. Este distractiv faptul că în unele publicații a apărut știrea că filiala PNL sector 5 este alături de Florin Citu!", a scris Dragoș Tănăsoiu duminică, într-o postare pe Facebook.

Pe 12 ianuarie, după ce a ajuns la Palatul Victoria, Florin Cîțu l-a schimbat pe Dragoş Tănăsoiu din funcţia de şef al Corpului de control al prim-ministrului, unde fusese numit de premierul dinaintea lui, Ludovic Orban.

Liberalii au votat, duminică, la Consiliul Național al PNL, calendarul oficial al alegerilor din partid. Congresul PNL va avea loc pe 25 septembrie. Ludovic Orban și Florin Cîțu vor candida pentru șefia Partidului Național Liberal.

„Astăzi dimineață, prim-ministrul României și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al PNL. Salut acest anunț care dă drumul la o competiție în Partidul Național Liberal care sunt convins că va face bine PNL. Va fi o competiție de viziuni, proiecte, obiective care să arate românilor că PNL are capacitatea să ofere o bună guvernare. Salut, Florin, intrarea în cursă.

Am avut o discuție cu domnul Florin Cîțu și în mod evident va exista un gentleman agreement care să ducă la o competiție onestă, pozitivă, în care să arătăm bogăția de resurse umane a PNL și capacitatea PNL de a genera oferte de guvernare”, a spus Orban.

