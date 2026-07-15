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Exclusiv Lodovic Orban: „Nicușor Dan se agață în continuare de o iluzie”. Ce soluție vede pentru rezolvarea crizei politice

Data actualizării: Data publicării:
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Ludovic Orban. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Din articol
„Viața lui Grindeanu în fruntea PSD e foarte scurtă” „Pentru Nicușor Dan, PSD e partidul favorit” „Guvernul Siegfried Mureșan va fi învestit fără niciun fel de probleme” „Nicușor Dan s-a comportat de la declanșarea crizei complet irațional”

Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a vorbit la Digi24 despre scenariul alegerilor anticipate dar și despre soluția pe care o vede pentru rezolvarea crizei politice. „Dacă Nicușor Dan vrea să învestească un guvern trebuie să spună clar că va dizolva Parlamentul în cazul în care a 2-a desemnare pe care trebuie să o facă acuma va fi respinsă de Parlament”, a declarat Ludovic Orban.

 

Lodovic Orban spune că alegerile anticipate sunt cea mai democratică formă de a soluționa o criză politică.

„De fiecare dată când cetățenii își exprimă votul, legitimează Parlamentul. În toate democrațiile, atunci când apare o criză politică și guvernamentală, este criza de declanșată de PSD de vreo 70 de zile, atunci când nu se poate forma o majoritate coerentă care să susțină un guvern cu un program de guvernare coerent, se apelează la alegerile anticipate. Este cea mai democratică formă de a soluționa o criză politică, alegerile anticipate. Practic, puterea este dată cetățenilor. Cetățenii au putut urmări cauzele crizei, responsabilii, care e conduita fiecărui actor politic și votează în deplină cunoștință și pentru a găsi o soluție de rezolvare a crizei”, a declarat Ludovic Orban pentru Digi24.

„Viața lui Grindeanu în fruntea PSD e foarte scurtă”

Grindeanu este la o cotă de încredere ridicolă și trage în jos PSD-ul, este de părere Orban, adăugând că viața lui Grindeanu în fruntea PSD e foarte scurtă.

„Dați-mi voie să nu iau în considerare sondajele de opinie prezentate în săptămâna asta, cu atât mai puțin sondaje de opinie făcute de europarlamentarul PSD Dâncu, care evident că n-are nicio legătură cu realitatea și are scopul clar de a speriat lumea, tot AUR câștigă și a arătat că PSD-ul este la un scor de peste 20%. PSD nu mai este la 20%, PSD la 15-16% și asta o știe orice sociolog care are cât de cât legătură cu metodologia corectă de realizare a sondajelor de opinie. Iar Grindeanu este la o cotă de încredere ridicolă de 10-11% și evident că trage în jos PSD-ul și reprezintă un lider care nu are capacitatea să asigure o conducere optimă a PSD-ului. Bolojan e în creștere. Este adevărat că AUR este la un scor pe care nu l-aș preciza. E între 30 și 35%, iar aici vă spun un lucru: una sunt sondajele de opinie, alta sunt alegerile. Formarea opțiunii de vot, mobilizarea la vot afectează așa-zisele scoruri, chiar și în sondajele corecte. Deși vă spun, din tot ceea ce știu eu pe piață, nu sunt date sondaje corecte. Numai aduceți-vă aminte campania la București, ce sondaje aiuristice erau date publicității care n-aveam nicio legătură cu realitatea”, a precizat Orban.

„Părerea mea e că viața lui Grindeanu în fruntea PSD e foarte scurtă. Încă nu se manifestă, dar există o nemulțumire profundă, deocamdată e surdă în PSD, nu se manifestă încă. Dar e posibil pentru că realitatea este, pe lângă faptul că Grindeanu are o imagine foarte proastă, o încredere extrem de mică, mult sub scorul partidului și sub potențialul PSD. Pur și simplu a aruncat PSD-ul într-o aventură politică cu distrugerea coaliției de guvernare, inițierea unei moțiuni de cenzură cu AUR, umilința în care a fost pus alături de Veștea când s-au milogit de voturi pentru investirea Guvernului Veștea, jocul pe sub masă pe care îl face cu Nicușor Dan, care place la foarte mulți PSD-iști. Ne aducem aminte, PSD nu l-a sprijinit pe Nicușor Dan și o mare parte dintre membrii PSD și dintre votați PSD nu-l agrează pe Nicușor Dan. Ori tot jocul ăsta pe sub masă pe care îl face Grindeanu cu Nicușor Dan nu e deloc pe placul electoratului PSD,” a adăugat Orban.

„Pentru Nicușor Dan, PSD e partidul favorit”

Politicianul este convins că Nicușor Dan are o înțelegere cu Sorin Grindeanu.

„Nu cred, sunt convins. Pentru Nicușor Dan, PSD e partidul favorit. Aduceți-vă aminte numai cum s-a comportat după moțiunea de cenzură. Nu a zis nimic, n-a criticat public PSD că s-a asociat cu AUR ca să depună moțiunea de cenzură. Grindeanu a știut despre desemnarea lui Toma cu cel puțin 2 săptămâni înainte, pentru că PSD începuse să strângă voturi pentru Tomac cu 2 săptămâni înainte de desemnarea oficială a lui Tomac. Și în privința lui Veștea, Grindeanu era la curent cu desemnarea lui Vestea. Singurul plan pe care l-a avut PSD în momentul în care au decis să depună moțiunea de cenzură a fost speranța că acțiunea pro-PSD din PNL va răsturna pe Bolojan și că PNL o să revină cuminte în monstroasa coaliție. Uite că nu s-a întâmplat asta, socoteala de-acasă nu s-a potrivit deloc cu socoteala din târg. Iar acuma PSD nu mai știe pe unde să scoată cămașa după ce a provocat o criză politică care afectează în rău viața fiecărui român”, spune Orban.

„Guvernul Siegfried Mureșan va fi învestit fără niciun fel de probleme”

Dacă Nicușor Dan vrea să învestească un guvern, trebuie să spună clar că va dizolva Parlamentul în cazul în care a 2-a desemnare va fi respinsă de Parlament, este de părere Orban.

„Soluția la criză. Eu am spus limpede, dacă Nicușor Dan vrea să învestească un guvern trebuie să spună clar că va dizolva Parlamentul în cazul în care a 2-a desemnare pe care trebuie să o facă acuma va fi respinsă de Parlament. Pentru că dacă el acuma îl desemnează pe Siegfried Mureșan și guvernul este respins de Parlament, președintele are competența constituțională deplină să îndeplinescă toate condițiile prevăzute în constituție pentru a dizolva Parlamentul și pentru a organiza alegeri anticipate. Convingerea mea este că Guvernul Siegfried Mureșan va fi învestit fără niciun fel de probleme.

Cu siguranță, pentru că niciun parlamentar nu vrea să-și reducă mandatul la mai puțin de jumătate. Sunt parlamentarii care s-au ales pe listele SOS și POT, de exemplu, care nu mai au nicio șansă să intre în Parlament. PSD-ul a scăzut, mare parte dintre parlamentarii PSD știu foarte bine că nu mai au nicio șansă să se aleagă nici la AUR, care AUR stă mai bine sondaje decât scorul pe care l-a luat la parlamentare în decembrie 2024. Dar sunt foarte mulți parlamentari AUR care și-au cumpărat scump locul și nu și-au recuperat nici până astăzi banii pe care i-au investit, plus că nu sunt siguri niciunul dintre ei că o să mai fie pe locuri eligibile pe listele AUR. Deci există posibilitatea învestirii unui guvern fără probleme, cu o singură condiție, repet, ca președintele să anunțe că dizolvă Parlamentul în cazul în care a 2-a propunere de guvern este respinsă de Parlament,” a explicat Orban, care l-a criticat din nou pe președinte.

„Nicușor Dan s-a comportat de la declanșarea crizei complet irațional”

„E foarte simplu. Nicușor Dan s-a comportat de la declanșarea crizei complet irațional. Adică a tras de timp, a stat o lună de zile până a făcut prima desemnare. După o lună de zile l-a desemnat pe Tomac, care n-avea nicio șansă, despre care știa și el că nu are nicio șansă. Cea mai bună dovadă e faptul că, deși duminică i-a cerut să-și depună mandatul, el de miercuri a hotărât să-l învestească pe Veștea, după spusele din Veștea. După aia a stat, l-a desemnat pe Vește, adică desemnezi un membru al PNL împotriva voinței Partidului Național Liberal. Este un atac îngrozitor la democrație și la modul în care funcționează democrația parlamentară bazată pe legitimitate, pe partide care iau decizii democratice în forurile statutare. Ori el pur și simplu l-a desemnat pe Veștea pentru că a vrut să ajute proiectul PSD și al grupării PSD din PNL de capturare, de preluare ostilă a Partidului Național Liberal. Și acuma stă de 3 săptămâni și nu desemnează un premier, deși are propuneri.

Se agață în continuare de o iluzie care, din punctul meu de vedere, este o simplă iluzie. Nu se mai poate reface coaliția de guvernare așa cum a fost, pentru că nimeni nu mai are încredere în PSD. Cum să mai ai încredere în PSD după ce te-ai așezat cu ei la guvernare, ai stabilit un protocol, un program de guvernare, iar PSD-ul din a 2-a parte a lunii octombrie s-a comportat ca un partid de opoziție, culminând cu depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva partenerilor de guvernare. Cum să mai aibă încredere o secundă măcar PNL, USR sau UDMR în PSD, în condițiile în care PSD a făcut ceea ce a făcut? Nu înțeleg chestiunea asta. Nicușor spune că e o linie roșie, că nu trebuie negociat cu extremiștii. Când a fost întrebat dacă este de acord ca Veștea să ia voturi de la AUR, a spus că este treaba premierului, adică a spus implicit că este de acord, că nu are nimic împotrivă dacă premierul desemnat se duce să obțină voturi de la AUR,” a precizat Ludovic Orban.

 

 

Editor : Alina Popescu

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