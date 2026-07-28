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Oficial: SUA sunt la ani distanţă de capacitatea Ucrainei în producţia de drone. „E greu să treci de la zero la 200.000”

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Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Statele Unite se află încă în faza incipientă şi cea mai dificilă a dezvoltării unei industrii naţionale de drone şi sunt departe de nivelul de producţie atins de Ucraina în timpul războiului, chiar dacă guvernul înăspreşte regulile care impun ca dronele să fie construite cu piese fabricate în America, a declarat luni un oficial al Pentagonului însărcinat cu construirea unei industrii interne de drone, Travis Metz, citat de Reuters.

Metz, director adjunct şi director operaţional al Unităţii de Inovare în Apărare, care conduce din toamna trecută Programul pentru Dominanţa Dronelor al Pentagonului, a declarat într-un interviu că Ucraina va produce între şase şi şapte milioane de drone mici de atac de tip FPV în acest an, sau aproximativ 500.000 pe lună.

Prin comparaţie, programul de 1,1 miliarde de dolari al Pentagonului a comandat cumulativ puţin sub 200.000 de drone până în februarie.

„Este mult mai greu să treci de la zero la 200.000” decât este să extinzi producţia odată ce există o capacitate internă de a construi mult mai multe drone, a explicat Metz.

Însă Pentagonul tocmai a complicat considerabil construcţia de drone prin instituirea unor reguli conform cărora dronele militare trebuie fabricate cu piese din SUA. Un cadru revizuit al lanţului de aprovizionare, publicat pe 23 iulie, adaugă o clauză care precizează că obiectivul final al guvernului este un lanţ de aprovizionare „complet intern” pentru sisteme de aeronave mici fără pilot.

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Metz a recunoscut că, astfel, componentele mai greu de obţinut, inclusiv semiconductorii, rămân o problemă mult mai mare pentru SUA, dincolo de efortul legat de drone.

Niciuna dintre dronele celor 19 companii care participă la un eveniment de testare din august nu poate conţine piese interzise, cum ar fi motoare fără perii sau pachete de baterii fabricate în China, a spus Metz, un standard mai strict decât în prima fază a programului.

„Este un lucru din ce în ce mai dificil”, a recunoscut Metz, care a apreciat că „marea majoritate” a dronelor achiziţionate într-o fază anterioară conţineau probabil motoare chinezeşti.

Totuşi, el a spus că se aşteaptă ca SUA să rivalizeze în cele din urmă cu industria dronelor din Ucraina. „Nu văd niciun motiv pentru care nu ar trebui... să fim şi noi campionii mondiali în acest sens”, a afirmat oficialul de la Pentagon.

Metz a declarat că toate cele şase companii ucrainene invitate la testul Gauntlet II de luna viitoare de la Fort Carson, în Colorado, au intrat sau se îndreaptă spre asocieri în participaţiune cu producători americani ca o condiţie pentru comenzile viitoare.

Compania ucraineană F-Drones a încheiat un parteneriat cu Ukrainian Defense Drones, cu sediul în Ohio, care a deschis o fabrică lângă Toledo, în timp ce producătorul ucrainean de drone General Cherry a fost de acord cu un joint venture cu Wilcox Industries din New Hampshire, potrivit companiilor.

Metz a declarat că firmele ucrainene care concurează în cadrul proiectului Gauntlet II sunt obligate să localizeze producţia în SUA ca o condiţie pentru a câştiga viitoare comenzi, o structură concepută pentru a converti expertiza Ucrainei pe câmpul de luptă în capacitate de producţie americană, în loc să se bazeze pe importuri.

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Editor : S.S.

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