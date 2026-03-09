Dominic Fritz a vorbit la Digi24 despre situația din coaliție și despre atacurile PSD la adresa partidului pe care îl conduce. Acesta spune că există o criză economică din cauza deficitului, dar și din cauza războiului din Iran și nu este momentul pentru „aruncarea guvernării în aer”. Liderul USR a ținut să sublinieze faptul că în ciuda declarațiilor venite dinspre social-democrați, care îl acuză pe Ilie Bolojan că ar ține partea USR-ului în guvern și în coaliție, premierul „a cedat de mai multe ori PSD-ului decât USR-ului, tocmai pentru că reflectă și o realitate aritmetică în Parlament”.

Întrebat de jurnalistul Digi24 Cosmin Prelipceanu dacă USR pleacă de la guvernare, Dominic Fritz a spus că nu au motive pentru a lua această decizie: „Avem patru miniștri care își fac treaba pentru România, care se luptă pentru drepturile românilor, pentru instituții mai curate, care produc rezultate pentru români, și de aceea nu avem niciun motiv să plecăm. Sunt mulți care sunt deranjați de faptul că Diana Buzoianu se ia de mafia care taie pădurile României, că Radu Miruță se asigură că banii pentru programul SAFE de înzestrare a Armatei Române chiar se duc acolo și nu în alte buzunare, de faptul că Oana Țoiu apără intesele țării și nu ale altora mai spre est”.

Liderul USR a afirmat, de asemenea, că în ședințele de coaliție nu i s-a spus ca USR să plece, dar în spațiul public există un limbaj „extrem de violent”, un limbaj de „dezumanizare”.

Se vorbește despre vietăți, despre larve, un limbaj pe care îl cunoaștem din dictaturi, limbajul despre care vorbesc autocrați, despre opoziția lor și este un lucru pe care l-am cunoscut de la AUR. Acum îl vedem și din partea unor reprezentanți ai PSD, din partea lui Crin Antonescu, din partea lui Victor Ponta.

„Se vorbește despre USR ca despre un cancer, și ar putea să fie amuzant, luând în considerare că USR are 12-13% din voturi, are patru ministere dintr-un guvern mare, dar de fapt este un limbaj care vrea să intimideze nu neapărat USR-iștii, ci vrea să intimideze de fapt toți votanții care își doresc normalitate, care își doresc stabilitate, care își doresc dreptate în România. Asta este ținta acestor atacuri ale PSD”, a adăugat Dominic Fritz.

„În orice fel de colaborare, trebuie să existe un soi de onoare, în care un cuvânt dat încă contează ceva”

„Ilie Bolojan este un premier al României și al coaliției, nu este premierul nostru și aș putea să spun că a cedat de mai multe ori PSD-ului decât USR-ului, tocmai pentru că reflectă și o realitate aritmetică în Parlament, PSD are mai multe voturi. Dar întrebarea este dacă există o bază minimală cu care a pornit totuși această coaliție dificilă, foarte dificilă, pentru că suntem partide extrem de diferite, cu viziuni diferite. Dar dacă există totuși o bază normală în care recunoaștem valorea acestei democrații, în care recunoaștem faptul că vrem să ținem România pe o cale pro-europeană, faptul că nu putem să creștem deficitul până la cer, deficit pe care îl plătesc oamenii apoi prin creșteri de prețuri. Și să recunoaștem faptul că în politică, totuși, în orice fel de colaborare, trebuie să existe un soi de onoare, în care un cuvânt dat încă contează ceva”, a mai spus liderul USR.

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan susține USR la guvernare. Dominic Fritz a răspuns afirmativ.

„Da, coaliția asta merge mai departe, poate funcționa, țara poate obține ceva de la această coaliție. În primul rând este absolut iresponsabil momentul, dar totuși, în momentul în care avem un război care s-ar putea să crească din nou prețurile, în momentul în care avem instabilitate în toată zona, în acest moment, să faci pași spre aruncarea guvernării în aer, și atenție, nu pentru a apăra vreun român, ci doar pentru a-ți apăra propriile privilegii, asta este un lucru destul de grav și tocmai de aceea eu pot să spun că miniștrii noștri lucrează, muncesc pentru români, fac reforme acolo unde avem responsabilitate. Și PSD trebuie să răspundă la o întrebare: vor sau nu la guvernare, și dacă nu vor la guvernare cu PNL și USR, trebuie să ne spună... OK, vreți la guvernare cu AUR? Asumați-vă!, a conchis Dominic Fritz.

Editor : Liviu Cojan