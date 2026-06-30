PMB se împrumută cu până la 990 de milioane de lei pentru reabilitarea pasajelor Lujerului, Bucur-Obor, Victoriei şi a podului Băneasa

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat cu 42 de voturi pentru şi 4 împotrivă contractarea şi garantarea de către Administraţia Străzilor a unor finanţări rambursabile în valoare de până la 990 de milioane de lei, destinate finanţării şi cofinanţării unor proiecte de investiţii publice de interes local. Banii ar urma să meargă în principal către consolidarea şi reabilitarea Pasajului Lujerului, a Pasajului Bucur-Obor, a Pasajului Victoriei şi a Podului Băneasa. În şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti, primarul Ciprian Ciucu a spus că pasajele din Bucureşti au fost făcute în urmă cu 50 de ani şi au risc seismic.

În referatul de aprobare, Primăria arată că Administraţia Străzilor are în administrare 15 pasaje denivelate şi 24 de poduri rutiere, multe construite între 1960 şi 1992, iar starea lor tehnică a fost afectată de degradări apărute la elementele constructive. Documentul precizează că, în urma expertizelor tehnice realizate în 2023, cele patru obiective au fost încadrate în clasa tehnică V, „nesatisfăcătoare”, adică o stare care nu asigură condiţiile minime de siguranţă a circulaţiei, transmite News.ro.

Potrivit anexei la proiect, valoarea totală a investiţiilor pentru cele patru obiective ajunge la 992.232.090 lei, iar suma propusă pentru finanţare este de până la 990 de milioane de lei. Administraţia susţine că împrumutul este necesar pentru a suplimenta resursele de la bugetul local şi pentru a evita întreruperile în derularea lucrărilor din lipsă de lichidităţi şi se împarte astfel:

Pasajul Lujerului: 414 milioane lei

Pasajul Bucur-Obor: 234 milioane lei

Pasajul Victoriei: 298 milioane lei

Podul Băneasa: 44 milioane lei

Proiectul prevede o maturitate de până la 25 de ani, o perioadă de graţie de până la 4 ani şi o perioadă de tragere de până la 6 ani pentru fiecare tranşă trasă. Garanţia ar urma să fie asigurată de Municipiul Bucureşti prin veniturile proprii ale bugetului local şi ale Administraţiei Străzilor, precum şi prin conturile aferente acestor venituri.

Documentele anexate arată că pentru Pasajul Victoriei, Pasajul Lujerului, Pasajul Bucur-Obor şi Podul Băneasa au fost deja aprobate sau actualizate indicatorii tehnico-economici, iar Administraţia Străzilor a demarat proceduri de licitaţie pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor. Primăria spune că aceste investiţii sunt esenţiale pentru modernizarea infrastructurii rutiere şi pentru creşterea siguranţei circulaţiei în Capitală.

Editor : A.C.