George Simion, copreședintele AUR, a provocat duminică un incident la granița cu Republica Moldova, după ce nu a fost lăsat să treacă, el având interdicție de intrare pe teritoriul statului vecin până în 2023. George Simion a făcut apel la pașaportul său diplomatic de parlamentar și a cerut intervenția Ministerului de Externe.

George Simion a încercat să intre în Republica Modova pe la vama Leușeni, într-o mașină în care se aflau mai multe persoane, inclusiv doi copii. El a spus într-o transmisie live pe Facebook că merge în R. Moldova ca membru în Comisia parlamentară comună pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, la invitația omologilor din această țară.

Copreședintele AUR știa că are interdicție de intrare pe teritoriul R. Moldova, dar a sperat totuși că statutul de parlamentar îl va ajuta. La controlul actelor de identitate, vameșul moldovean i-a comunicat că are interdicție de intrare pe teritoriul R. Moldova până în 2023, iar Simion a replicat că are această interdicție ca activist civic, iar acum este parlamentar și are pașaport diplomatic. Argumentele sale nu au rezistat.

„Dacă trebuie, stau până în 2023 aici, ca să mi se permită accesul în Republica Moldova. Cer asistență diplomatică și aștept ca autoritățile de la Chișinău, Președinția și Ministerul Afacerilor Externe, să clarifice această situație și să înțeleagă că am tot dreptul să trec Prutul în calitate de parlamentar al României", a declarat George Simion, potrivit unui comunicat transmis de AUR.

George Simion a vrut să meargă la Chișinău la invitația parlamentarilor Republicii Moldova, pentru a-și lua rămas bun la Catedrala Sfânta Teodora de la Sihla de la scriitorul, publicistul și fruntașul unionist Nicolae Dabija, care a încetat din viață vineri.

Înainte de a intra în politică și în parlament, George Simion a fost activist, una din principalele sale teme fiind unirea cu Republica Moldova. El a organizat mai multe marșuri peste Prut, acțiuni care i-au adus și interdicția de a mai intra în Republica Moldova.

George Simion a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova, având cinci interdicții de intrare pe teritoriul acestui stat. Ultima i-a fost aplicată în 2018, pentru o perioadă de cinci ani, până în 2023.

Editor : B.P.