UE vrea să introducă reguli noi pentru ITP. Vor fi avantajați românii care trăiesc în alte țări europene

Se schimbă regulile pentru ITP în Uniunea Europeană: șoferii ar putea face inspecția tehnică și într-o altă țară decât cea în care este înmatriculată mașina. Măsura vine în sprijinul celor care locuiesc în străinătate, însă certificatul va fi valabil doar temporar.

Membrii comisiei de transport și turism din Parlamentul European au votat un proiect de lege care modifică inspecțiile tehnice periodice pentru autoturismele care circulă pe teritoriul Uniunii Europene.

Astfel, cetățenii europeni își pot face inspecțiile tehnice periodice în țara în care se află, deși mașina este înmatriculată într-o altă țară.

Certificatul ITP este valabil însă cel mult șase luni, ceea ce înseamnă că după ce expiră, această inspecție trebuie făcută în țara în care este înmatriculat autoturismul.

Eurodeputații vor ca această măsură să fie aplicată atât autoturismelor, cât și autoutilitarelor, însă măsura urmează să fie discutată cu țările din Uniunea Europeană pentru o formă finală a proiectului de lege, după care, cel mai probabil, până la sfârșitul acestei luni, va primi undă verde din partea Parlamentului European.

Editor : M.B.