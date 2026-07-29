Spitalele din sistemul public sunt blocate, pentru a doua zi la rând, de greva sindicaliștilor SANITAS. Nici astăzi, nu se vor face operații, internările vor fi amânate, iar medicii vor primi doar urgențele. În ciuda asigurărilor venite de la reprezentanții guvernului, liderii greviștilor nu sunt convinși că noua lege a salarizării nu va reduce unele venituri, atunci când va face reforma sporurilor. Nu i-a convins nici ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, care a promis alte sporuri, în locul celor care vor dispărea.

Negocierile dintre Ministerul Sănătății și reprezentanții celor două mari federații sindicale din sistem, SANITAS și Solidaritatea Sanitară, s-au încheiat fără un acord. Liderii de sindicat susțin că proiectul noii legi a salarizării lasă deschisă posibilitatea diminuării veniturilor pentru o parte dintre angajații din sistemul medical, aspect pe care îl consideră o „linie roșie”.

Reprezentanții Federației Solidaritatea Sanitară afirmă că unii medici și asistenți medicali ar putea pierde aproximativ 1.000 de lei lunar dacă legea va fi adoptată în forma actuală. De cealaltă parte, SANITAS ia în calcul organizarea unui miting comun cu sindicate din alte domenii, dacă revendicările nu vor fi soluționate.

„Dacă scazi sporurile s-ar putea să scadă veniturile. Acolo e marea problemă. Nu putem accepta acest lucru - ca salariile noastre să fie înghețate pentru următorii 5 ani de zile”, a declarat Viorel Hușanu, președintele SANITAS București.

O altă nemulțumire a angajaților din sistem este lipsa acută de personal, din cauza blocării posturilor. Acest duce la renunțarea la un număr de paturi din secții, unde sute de pacienți așteaptă un loc.

Între timp, activitatea din spitale este afectată, fiind asigurate doar urgențele. Pacienții cu afecțiuni cronice și cei programați pentru diverse proceduri sunt cei mai afectați, iar medicii avertizează că prelungirea grevei poate duce la agravarea stării acestora.

În paralel cu negocierile, Guvernul a aprobat un memorandum pentru deblocarea a 6.850 de posturi în spitale și serviciile de ambulanță, în principal pentru asistenți medicali și personal auxiliar. Numărul este însă mai mic decât cele peste 7.800 de posturi solicitate de Ministerul Sănătății, iar sindicatele susțin că deficitul real de personal depășește 19.000 de angajați.

Premierul interimar Ilie Bolojan respinge însă acuzațiile sindicatelor și afirmă că niciun venit nu va scădea în urma noii legi a salarizării.

Cer scuze tuturor pacienților pentru disconfortul pe care astăzi l-au avut ca urmare acestei greve. Îi asigur de tot respectul meu pe medici, pe asistenți, pe infirmiere, pe cei care lucrează din greu în sectorul de sănătate. În același timp, consider că această grevă s-a bazat pe minciună și pe dezinformare, legată în primul rând de ceea ce s-ar întâmpla dacă legea salarizării ar fi adoptată

Șeful Executivului a mai declarat că spitalele vor trebui să își reorganizeze activitatea și resursele astfel încât să ofere servicii mai eficiente pentru pacienți, criticând unitățile în care cheltuielile de personal ajung la 85-90% din buget. Potrivit lui Bolojan, spitalele aflate în această situație au fost sancționate prin reducerea numărului de posturi aprobate.

Editor : C.A.