Data publicării:
Foto: captură video

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la recepţia organizată cu prilejul Zilei Naţionale a Japoniei, că peste 400 de companii japoneze sunt prezente în România, iar prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea şi modernizarea României.

„Sunt onorat să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a marca Ziua Naţională a Japoniei şi aniversarea Majestăţii Sale, Naruhito, Împăratul Japoniei. În numele Guvernului României, permiteţi-mi să vă transmit respectul nostru şi cele mai bune gânduri dumneavoastră şi poporului japonez. De asemenea, o felicit pe doamna prim-ministru Sanae Takaichi pentru victoria în alegerile de la începutul lunii şi îi doresc succes în mandat”, a transmis premierul Ilie Bolojan, la recepţia organizată cu prilejul Zilei Naţionale a Japoniei, scrie News.ro.

Şeful Executivului a afirmat că, din martie 2023, ţările noastre sunt unite printr-un Parteneriat Strategic, care consfinţeşte o prietenie cultivată de peste un secol.

„Astăzi, această relaţie se vede în cifre şi în proiecte. Japonia este principala destinaţie a exporturilor româneşti în Asia. În primele zece luni din 2025, schimburile comerciale au depăşit 1 miliard de dolari şi continuă să crească. Peste 400 de companii japoneze sunt prezente în România, iar prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea şi modernizarea ţării noastre. Dorim investiţii noi, proiecte comune şi transfer de tehnologie. Magistrala de metrou M6 este un astfel de proiect care va aduce beneficii evidente atât românilor, cât şi turiştilor care vor veni să ne viziteze la Bucureşti”, a arătat premierul în discurs.

Premierul a subliniat că vede oportunităţi concrete în industrie, energie, tehnologie şi cercetare, de la energie nucleară şi regenerabilă, la inteligenţă artificială şi digitalizare.

„Centrul pentru Optică de Mare Putere de la Măgurele arată că putem dezvolta proiecte de anvergură împreună. Avem numeroase formate de cooperare bilaterală. Trebuie să le folosim la maximum pentru a transforma ideile în soluţii şi a aduce valoare reală în economiile noastre. Nu în ultimul rând, aş dori să amintesc participarea României la Expo 2025 Osaka. Aproape un milion de vizitatori au trecut prin pavilionul nostru. Este un capital de imagine pe care trebuie să îl transformăm în noi investiţii şi colaborări”, a menţionat premierul.

„Trăim o perioadă complicată din punct de vedere al securităţii. Chiar dacă suntem departe geografic, România şi Japonia sunt apropiate prin valori şi interese comune. Susţinem o cooperare mai strânsă între Uniunea Europeană, NATO şi Japonia, pentru a apăra democraţia şi regulile care stau la baza stabilităţii internaţionale”, a mai spus Bolojan.

Ilie Bolojan a transmis Majestăţii Sale, Împăratul Naruhito, şi poporului japonez urări de sănătate şi prosperitate.

Editor : B.E.

