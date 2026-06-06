Accident cu șase victime pe DN 24D, în Vaslui: patru persoane au ajuns la spital

Patru persoane au fost rănite sâmbătă, în urma unui accident rutier produs pe DN 24D, în zona localității Odaia Bursucani, în care au fost implicate două autoturisme, una dintre victime fiind încarcerată.

Potrivit ISU Vaslui, la fața locului au intervenit mai multe echipaje de salvare, inclusiv o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de prim-ajutor și trei ambulanțe SAJ, scrie Agerpres.

„La intervenţie au participat o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o autospecială cu echipaj de prim-ajutor şi trei ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean. În accident au fost implicate şase persoane. Cinci dintre acestea s-au autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenţie, iar pentru cea de-a şasea persoană a fost necesar sprijinul salvatorilor pentru evacuare. Toate victimele au primit îngrijiri medicale la locul evenimentului, iar patru persoane au fost transportate la spital pentru investigaţii şi tratament de specialitate”, a transmis ISU Vaslui.

Pompierii au asigurat și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la locul accidentului, iar polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili împrejurările producerii evenimentului.

Editor : Ana Petrescu