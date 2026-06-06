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Bolojan, despre interesul de partid versus interesul național: „Când faci lucruri care nu sunt bune rămâi singur”

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ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat sâmbătă că toate deciziile şi acţiunile sale din ultimul an, dovedesc că „a pus pe primul loc interesul ţării şi nu pe cel al partidului pe care îl conduce”, El a subliniat că şi miniştrii liberali au luat măsuri „care nu le-au adus felicitări”.

„Partidul Naţional Liberal şi eu, personal, cred că am dovedit în ultimul an, cel puţin, adică din vara anului trecut pînă acum că am pus interesul acestei ţări pe primul loc. Altfel, s-a înghesuit cineva să fie premierul României în vara anului trecut? Dacă ne aducem aminte, nu s-a înghesuit nimeni şi partidul nostru, cu 15% în Parlament, şi-a asumat această răspundere ştiind că nu e vorba de decizii mai bune sau mai rele, ci că în momentul în care îţi asumi această răspundere, eşti forţat să iei decizii dificile”, a afirmat Ilie Bolojan sâmbătă după amiază, într-o conferinţă de presă susţinută la Hunedoara, întrebat fiind ce este mai important, în opinia sa, interesul de partid sau interesul naţional.

El spune că ceea ce a făcut PNL a fost "o dovadă de responsabilitate".

„S-a văzut şi faptul că atunci când faci lucruri care nu sunt bune, rămâi singur. Că aţi văzut cum a dispărut din orice fel de fotografie a răspunderii Partidul Social Democrat, ca să dau un exemplu concret. Deci cred că PNL, nu declarativ, ci prin ceea ce a făcut în această perioadă, prin colegii noştri care în ministerele lor fiecare şi-a asumat nişte lucruri care nu le-au adus felicitări, au dovedit că noi înţelegem ce înseamnă responsabilitatea”, a adăugat preşedintele PNL.
El spune că activitatea sa politică de 20 de ani arată dacă a fost responsabil pentru comunitate sau a pus partidul pe primul loc.

Editor : I.B.

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