Ilie Bolojan: Va creşte vârsta de pensionare a militarilor, a poliţiştilor. Vom încerca să venim cu o propunere săptămâna viitoare

ilie bolojan face declaratii
Premierul Ilie Bolojan a declaart, vineri, că va creşte vârsta de pensionare, a militarilor, a poliţiştilor, pentru că nu există altă posibilitate, el anunţând că vor veni săptămâna viitoare cu o propunere.

„Statul român trebuie să alimenteze, în afară de contribuţiile care le-au făcut cei care au lucrat în România, fondul de pensii, pentru a putea plăti pensiile din România. De ce se întâmplă asta? Sunt câteva fenomene pe care trebuie să le corectăm. Unul pe care, din păcate, nu-l putem influenţa, demografia. Gândiţi-vă că generaţia mea, generaţiile mele, cei născuţi în anii 68-70, suntem 450.000, 500.000 de oameni. Când noi vom ieşi la pensie, cei care lucrăm în afara sectorului militar, pentru că deja colegii mei sunt toţi la pensie la 56 de ani, dar peste 7-8 ani când vom ieşi la pensie, generaţiile care vor intra pe piaţa muncii vor fi de 200.000 de oameni, de 250.000 de oameni. Deci, că ne place, că nu ne place, în anii următori, dacă vrem să avem un sistem de pensii cât de cât suportabil, care să achite pensii, trebuie să avem mai mulţi oameni care lucrează şi trebuie să avem mai mulţi oameni care lucrează mai mult”, a declarat Ilie Bolojan la Europa FM.

El a precizat că astăzi, vârsta medie generală de pensionare din România este sub 60 de ani.

„De ce? Pentru că avem categorii care se pensionează la 47, 48, 50, 52 de ani şi că ne place, că nu ne place. Nu pentru că aveam un premier sau altul. Astea sunt date de realitate economică. Pentru aceste categorii care au posibilitatea de pensionare mult prea devreme, nu mai este sustenabil să se meargă pe această creştere”, a explicat el.

„Va creşte vârsta de pensionare, a militarilor, a poliţiştilor, nu există altă posibilitate”, a anunţat Bolojan.

Şeful Executivului a precizat că vor încerca, exact ca în legea legată de salarizare unitară, ca săptămâna viitoare să vină cu o propunere.

„Astăzi, vârsta de pensionare, conform legii, se pot pensiona la 48 de ani, cred, şi cred că vârsta medie este puţin peste 50 de ani. Nu poţi să dai o cifră exactă, pentru că una este să fii paraşutist sau scafandru, şi alta este să fii la popotă în spate. Adică sunt situaţii diferite, şi aici e o problemă de detaliu. Dar, inevitabil, vârsta de pensioare va trebui crescută”, a subliniat Bolojan.

El a menţionat că, în ceea ce priveşte problema legată de nivelul pensiei şi de corecţii, din punctul lui de vedere, creşterea vârstei de pensionare şi creşterea stagiului minin, care nu mai poate să fie 15-20 de ani, trebuie să fie mult mai mare, este un element obligatoriu.

„Am ajuns într-adevăr într-o situaţie care, pe bună treptate, nu e în regulă, ca, de exemplu, un colonel care a ieşit acum şapte ani la pensie, să aibă o pensie mult mai mică decât un caporal, un maestru militar care este acum, iar asta nu poate fi corectată de pe o zi pe alta. Din punctul meu de vedere, în condiţiile în care se stabileşte creşterea vârstei de pensionare, din economiile care se fac, ar trebui să se ia o sumă de bani, nu pot să dau acum cifre în care, treptat, treptat, să se vină cu anumite ajustări, dar când ai creat nişte dezechilibre enorme, nu poţi să corectezi lucrurile de pe o zi pe alta, şi nu mi se pare normal să, din nou, să dau nişte speranţe care nu pot fi onorate, pentru că am colegi care sunt militari pensionari, am oameni care îi respect, şi trebuie să mă văd că e pe stradă mâine când nu mai sunt premier şi nu fac astfel de lucruri”, a mai spus Ilie Bolojan.

