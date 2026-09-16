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Înființarea comisiei de anchetă „Mykonos - Nisa” a fost respinsă de Biroul permanent al Camerei Deputaților

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sedinta in camera deputatilor
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a respins, miercuri, solicitarea PNL şi USR privind înfiinţarea unei comisii de anchetă privind zborurile către Mykonos şi Nisa.

Grupurile parlamentare ale PNL şi USR au solicitat, în Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, înfiinţarea unei Comisii parlamentare de anchetă „Mykonos-Nordis” pentru investigarea zborurilor private către Mykonos şi Nisa, efectuate de parlamentari, demnitari şi judecători ai Curţii Constituţionale.

„Având în vedere informaţiile extraordinar de îngrijorătoare apărute în spaţiul public despre recentele zboruri private către Mykonos şi Nisa, la bordul cărora s-au aflat parlamentari sau foşti parlamentari, un judecător al Curţii Constituţionale şi anumii oameni de afaceri, considerăm necesară clarificarea, în mod transparent şi documentat, a adevărului cu privire la persoanele sau entităţile care au suportat cheltuielile aferente acestor deplasări, precum şi a intereselor şi motivaţiei care au stat la baza acoperirii acestor cheltuieli”, se preciza în solicitarea PNL şi USR.

„De asemenea, considerăm necesară identificarea eventualelor vulnerabilităţi privind integritatea şi existenţa unor posibile conflicte de interese în cazul persoanelor aflate la bordul acestor zboruri private”, mai transmiteau cele două partide.

Biroul permanent a respins solicitarea PNL şi USR.

Editor : B.E.

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