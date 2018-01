Jurnalist Financial Times: România se află la răscruce

La nivel european, situaţia din România este urmărită cu mare atenţie din cauza instabilităţii politice şi a riscului de derapaj economic. O spune corespondentul Financial Times în România, Ungaria şi Balcanii de Vest, într-un interviu acordat Digi24. Jurnalistul Andrew Byrne spune că observatorii internaţionali sunt îngrijoraţi de consecinţele luptei pentru putere din interiorul PSD. Interviul integral îl puteţi urmări la Jurnalul de Seară, începând cu ora 20.00.

Andrew Byrne, jurnalist Financial Times: România, cred eu, se află la răscruce. Deciziile care se iau acum vor avea un impact uriaş asupra viitorului românilor. Va rămâne România parte a nucleului european sau va fi la margine?

Şi pentru a se asigura că este în nucleul european, mulţi spun că trebuie să facă două lucruri. Trebuie să-şi întărească standardele democratice şi să dea asigurări că judecătorii, procurorii şi instituţiile publice sunt independente de presiunea politică.

Şi, în al doilea rând, România trebuie să se asigure că are finanţe publice puternice, că deficitul nu scapă de sub control, că are stabilitate şi predictibilitate eocnomică pentru investitori.