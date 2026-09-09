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Video Care este profilul spionului „de unică folosință” la care apelează Moscova. Tiparul descoperit de specialiști

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Spioni rusi profimedia
Foto: Profimedia
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Rusul de 40 de ani acuzat de spionaj în România era în atenția SRI încă din februarie, timp în care s-a conturat în profilul unui așa-zis agent de unică folosință al Federației Ruse, așa cum arată o analiză publicată de The Independent recent. Aceasta arată cine sunt sabotorii de ocazie pe care serviciile de la Moscova îi folosesc cu precădere în operațiunile desfășurate în Europa.

De altfel, și ofițerii români de informații atrag acum atenția că e vorba de un tipar, în care Federația Rusă folosește persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale. De multe ori sunt străini, imigranți, dar în acest caz vorbim de un cetățean rus. Nu este exclus ca motivația să fi fost exclusiv una financiară, cu plăți făcute în monedă virtuală pentru misiuni punctuale, mai degrabă decât una ideologică. 

Același profil, conturat de specialiștii în securitate și de serviciile europene care au investigat operațiunile cu legături în Rusia, arată și cum sunt recrutate aceste personaje: exclusiv online, prin aplicații de mesagerie criptate, unde primesc și misiuni. Însă tot mai des sunt folosiți și intermediari din rețele de crimă organizată. Adesea, sunt căutate persoane fără pregătire militară, care primesc sarcini simple, precum fotografierea unor obiective militare ori civile strategice sau incendierea unora. 

Editor : A.C.

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