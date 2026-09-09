Acuzații de hărțuire sexuală la Universitatea Transilvania din Brașov. Organizațiile studențești cer măsuri mai dure pentru profesori

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) cere Parlamentului completarea listei de sancțiuni pentru abaterile de la normele de etică universitară, în contextul unor noi acuzații de abuz și hărțuire sexuală la adresa unui cadru didactic al Universității Transilvania din Brașov.

„În contextul apariţiei în spaţiul public a unor noi acuzaţii, de abuz, hărţuire sexuală şi morală din partea unui cadru didactic al Universităţii Transilvania din Braşov, ANOSR solicită Comisiei de etică a Universităţii Transilvania din Braşov prioritizarea soluţionării speţei semnalate. ANOSR reiterează importanţa extinderii cu celeritate a listei de sancţiuni, în condiţiile în care astfel de cazuri sunt din ce în ce mai des aduse în atenţia publică, în luna iulie fiind semnalat un caz asemănător la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca”, se arată într-un comunicat de presă al ANOSR, citat de News.ro.

În prezent, precizează sursa citată, cadrul legislativ naţional nu împiedică persoanele cu „astfel de comportamente” să rămână în activitatea didactică, fiind în contact constant cu cei afectaţi în mod direct, existând totodată riscul repetării acestor comportamente faţă de respectivii studenţi sau faţă de alţi membri ai comunităţii universitare.

„Astfel, ANOSR reiterează solicitarea de extindere a listei de sancţiuni ce pot fi aplicate pentru abateri de la normele de etică şi deontologie universitară cu măsuri precum interzicerea prestării de activităţi didactice, pe o perioadă determinată de timp între un semestru universitar şi 4 ani universitari, excluderea din proiect(e)/grant(uri) sau diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 50%, pe o perioadă de timp între un an şi 3 ani şi posibilitatea suspendării membrilor comunităţii universitare din susţinerea activităţii didactice, pe durata cercetării faptei de către Comisia de etică”, menţionează comunicatul de presă.

De asemenea, printre solicitările ANOSR pentru completarea normelor de etică şi deontologie universitară se mai află posibilitatea depunerii unei sesizări de către un reprezentant legal al victimei, sancţionarea membrilor comunităţii universitare care ajută făptuitorul în scopul ascunderii actelor de hărţuire, inclusiv sexuală, şi a persoanelor cu responsabilităţi în combaterea acestor acte care nu îşi respectă atribuţiile şi obligaţia universităţii de a asigura servicii de consiliere psihologică pentru victimele abuzului sau hărţuirii.

„ANOSR a solicitat recurent modificarea cadrului normativ în ceea ce priveşte etica şi integritatea academică, începând din anul 2022 prin proiectul TRUST2, şi ulterior prin alte demersuri care se desfăşoară şi în prezent”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, reprezentanţii ANOSR îşi reafirmă sprijinul deplin pentru studenţii care aduc la lumină astfel de nereguli şi cer Ministerului Educaţiei şi Cercetării, alături de Parlamentul României, să adopte modificările menţionate pentru completarea cadrului legislativ în domeniul eticii şi deontologiei universitare.

„O situaţie gravă de abuz de putere”

„De asemenea, solicităm ferm universităţilor să nu rămână în pasivitate şi să consacre principiul „toleranţei zero” în raport cu orice formă de hărţuire, hărţuire sexuală sau discriminare de gen, inclusiv prin promptitudine faţă de soluţionarea acestor cazuri. Apărarea demnităţii umane şi crearea unor spaţii academice sigure reprezintă îndatoriri incontestabile care ar trebui să devină priorităţi ale învăţământului superior din România”, se mai arată în comunicatul citat.

Publicaţia locală bizbrasov.ro, citată de News.ro, anunţa, în urmă cu două zile, că un grup de studenţi de la Facultatea de Alimentaţie şi Turism din cadrul Universităţii „Transilvania” din Braşov au adresat redacţiei un document în care acuză un profesor de abuz de putere, hărţuire cu conotaţii sexuale, discriminare şi intimidare.

Potrivit sursei citate, documentul, publicat integral, nu aduce dovezi clare sau declaraţii de la un student sau altul în legătură cu evenimente punctuale din activitatea profesorului, însă de-a lungul timpului, în legătură cu acesta au mai fost făcute reclamaţii de acelaşi gen, iar Comisia de Etică a UNITBv l-a sancţionat de două ori, cu avertisment, pentru „limbaj licenţios”.

Sursa citată remarcă faptul că, până acum, niciun student sau studentă nu a depus reclamaţii punctuale la adresa profesorului, astfel încât cercetările Comisiei de Etică şi Deontologie universitară din UNITBV s-au desfăşurat în acest context.

„Vă aducem la cunoştinţă o situaţie gravă de abuz de putere, hărţuire cu conotaţii sexuale, discriminare şi intimidare care se desfăşoară de ani de zile şi este orchestrată de cadrul didactic Prof. dr. ing. (...). Deşi de-a lungul anilor s-au făcut numeroase sesizări, conducerea nu a luat nicio măsură. (...) Am transmis o sesizare oficială colectivă către Comisia de Etică UNITBV, Rectorat, Ministerul Educaţiei (CEMU) şi CNCD, în care am notificat instituţiile şi despre demersul nostru de a sesiza presa”, se arată în documentul trimis publicaţiei braşovene de un grup de studenţi anonimi, care susţin că se tem de „răzbunarea” profesorului.

„Profesorul abordează studenţii individual”

Studenţii braşoveni susţin, în acelaşi document, că „de ani de zile” sunt supuşi unui „tratament degradant” şi unor „examinări maraton”, cu „ore în şir de aşteptare în picioare pe holuri şi evaluări arbitrare”. De asemenea, ei reclamă că sunt „hărţuiţi”, cu „glume şi aluzii cu caracter sexual, comentarii privind aspectul fizic, îmbrăcămintea, lungimea părului şi a unghiilor, machiajul şi postura în bancă” şi îl acuză pe profesorul respectiv de „intruziune în viaţa privată” şi de „umilire publică”, în condiţiile în care sunt supuşi unor „interogatorii la examene privind veniturile pe care le au, locul de muncă al părinţilor sau vârsta bunicilor”. Studenţii mai spun că acelaşi profesor îi compară şi îi asociază cu „personaje din filme sau persoane publice” pentru a-i „ridiculiza în faţa colegilor”.

„Profesorul abordează studenţii individual, îi acuză că îl înregistrează sau îl reclamă şi ameninţă colectivul că nu va promova examenul ani la rând”, au mai transmis studenţii universităţii braşovene.

Bizbrasov precizează, conform sursei citate, că reclamaţia anonimă a grupului de studenţi a fost trimisă de conducerea UNITBV la Comisia de Etică şi Deontologie Profesională a Universităţii, care va cerceta cazul şi va lua o decizie, în conformitate cu dovezile care vor fi aduse de studenţi.

Editor : C.S.