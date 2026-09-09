Live TV

Noi alerte de caniculă: ANM a emis cod galben în mai multe județe. Temperaturile ajung la 35 de grade. Cum va fi în București HARTĂ

Data publicării:
termometru cu temperaturi extreme și fulgere în furtună
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cum va fi la București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, noi alerte de caniculă. Meteorologii anunţă temperaturi ridicate în următoarele două zile, în mai multe regiuni ale ţării, fiind emise avertizări cod galben.

Potrivit ANM, miercuri, între orele 12:00 şi 18:00, este cod galben în mai multe regiuni.

„Miercuri (9 septembrie) în Banat, Crişana, Maramureş, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest”, a transmis ANM.

Foto: ANM

Joi va fi cod galben în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei şi al Transilvaniei.

„Joi (10 septembrie) în sudul Banatului, în sud-vestul Olteniei şi al Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade”, arată meteorologii.

Foto: ANM

Cum va fi la București

Miercuri, în Capitală vremea va fi călduroasă, cu o temperatură maximă de 30...31 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi de 12...15 grade.

Joi, pe parcursul zilei până la ora 18:00, vremea se va menține călduroasă, cu o temperatură maximă de 31...32 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

ANM menționează că în intervalul 09 septembrie, ora 12 - 09 septembrie, ora 18, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/ atenționare/ avertizare meteorologică.

Meteorologii mai precizează că în intervalul 10 septembrie, ora 12 - 10 septembrie, ora 18, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/ atenționare/ avertizare meteorologică.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meghan Markle și prințul harry
1
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia...
drapel olanda gettyimages
2
Atenţionare de călătorie emisă de MAE pentru românii care vor să meargă în Olanda
dungaciu4
3
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos...
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
4
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi...
senatoarea Victoria Stoiciu
5
Victoria Stoiciu, după ce episcopul Hușilor i-a interzis lui Călin Georgescu acțiuni...
Presa de la Madrid a văzut ce a declarat Cristi Chivu și a tras concluzia, după Real - Inter, în prima etapă din UCL
Digi Sport
Presa de la Madrid a văzut ce a declarat Cristi Chivu și a tras concluzia, după Real - Inter, în prima etapă din UCL
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vreme, caldura, temperaturi ridicate
ANM a emis Cod galben de temperaturi ridicate: până la 35°C și izolat caniculă. Cum va fi vremea în București
frunze tomnatice si oameni in parc
Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. Ce spune prognoza meteo pe următoarele patru săptămâni
umbrela si soare
Canicula revine în România, apoi temperaturile scad brusc. Când se răcește vremea și unde sunt anunțate ploi
nb barbat sta pe o banca in parc
Șefa ANM: Toamna începe cu temperaturi de vară. Cât va mai ține căldura și cum se anunță iarna
canicula val caldura termometru
Început de septembrie cu temperaturi de până la 36 de grade Celsius, alerte de vânt și vijelii. Cum va fi vremea în București HARTĂ
Recomandările redacţiei
incendiu după un bombardament rusesc asupra Kievului
Cum încearcă Rusia să paralizeze Kievul fără să-l ocupe. Strategia...
1 INSTANT_SPION_RUS_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cine este cetățeanul rus arestat pentru tentative de sabotaj în...
masina de politie din republica moldova
Granița dintre România și Republica Moldova este blocată. Bazele de...
Spioni rusi profimedia
Care este profilul spionului „de unică folosință” la care apelează...
Ultimele știri
Petrişor Peiu, despre rezultatele PISA: Mai rău ca noi stau doar Republica Moldova şi Bulgaria. Consecinţele sunt dramatice
Ucraina a atacat cel mai mare port din Rusia. Patru persoane au murit
Fără precedent: Trump a dăruit 135.000 de dolari către trei tinere consiliere de la Casa Albă. Printre ele, controversata Natalie Harp
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Par gemene, dar fotografiile sunt făcute la 34 de ani distanță. Ever Anderson, copia absolută a mamei sale...
Cancan
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a...
Fanatik.ro
„Eu pot să spun doar că mă bucură”. Marius Șumudică nu a ezitat să răspundă când a fost întrebat despre...
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
Ce obiectiv are, de fapt, CFR Cluj după ultimele transferuri. Șumudică a zis totul în direct: „Va fi greu să...
Adevărul
Ce se întâmplă dacă mergi cu copilul în vacanță, în timpul anului școlar
Playtech
Împrumuți mașina unui prieten și acesta primește amendă de la radar. Cine trebuie să plătească și ce...
Digi FM
Gina Pistol, adevărul despre relația cu tatăl ei: „A trebuit să mă cresc singură”. Cum se înțeleg cei doi în...
Descarcă aplicația Digi FM
lansatoare de rachete balistice în Coreea de Nord
Peste 20 de incursiuni nord-coreene la graniță într-o singură lună. Coreea de Sud își menține trupele în...
Pro FM
Câți bani a făcut Mihai Trăistariu vara aceasta. Garsonierele de la mare i-au adus mai mult decât cele 144 de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Penelope Cruz, răvășitoare într-o rochie roșie, cu crăpătură pe picior, la Veneția. A plâns de emoție după...
Adevarul
Ce transporta singurul avion civil care a avut voie să zboare după atentatele de la 11 septembrie
Newsweek
Sute de mii de români își pierd pensia dacă nu depun un document în septembrie. Casa de pensii avertizează
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză în Ucraina. Fiul ei și al lui Brad Pitt, antrenament neașteptat la un club de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Materialul de care nu se lipește nimic. Chinezii au creat un vas de toaletă care ar putea economisi miliarde...
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Salma Hayek a împlinit 60 de ani și a sărbătorit în cel mai îndrăzneț mod. A renunțat de tot la haine pentru...
UTV
Salma Hayek a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod inedit. Actrița a renunțat la haine pentru o...