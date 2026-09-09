Noi alerte de caniculă: ANM a emis cod galben în mai multe județe. Temperaturile ajung la 35 de grade. Cum va fi în București HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, noi alerte de caniculă. Meteorologii anunţă temperaturi ridicate în următoarele două zile, în mai multe regiuni ale ţării, fiind emise avertizări cod galben.

Potrivit ANM, miercuri, între orele 12:00 şi 18:00, este cod galben în mai multe regiuni.

„Miercuri (9 septembrie) în Banat, Crişana, Maramureş, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest”, a transmis ANM.

Foto: ANM

Joi va fi cod galben în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei şi al Transilvaniei.

„Joi (10 septembrie) în sudul Banatului, în sud-vestul Olteniei şi al Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade”, arată meteorologii.

Foto: ANM

Cum va fi la București

Miercuri, în Capitală vremea va fi călduroasă, cu o temperatură maximă de 30...31 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi de 12...15 grade.

Joi, pe parcursul zilei până la ora 18:00, vremea se va menține călduroasă, cu o temperatură maximă de 31...32 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

ANM menționează că în intervalul 09 septembrie, ora 12 - 09 septembrie, ora 18, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/ atenționare/ avertizare meteorologică.

Meteorologii mai precizează că în intervalul 10 septembrie, ora 12 - 10 septembrie, ora 18, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/ atenționare/ avertizare meteorologică.

Editor : C.S.