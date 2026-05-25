Live TV

Daniel Băluţă a anunţat rezultatul „referendumului” pentru denumirea noului parc din Sectorul 4

Data actualizării: Data publicării:
daniel baluta
Foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez
Din articol
„De ce Donald?”

Extinderea Parcului Tudor Arghezi din sectorul 4 al Capitalei se va numi „Donald Trump”, a anunţat luni primarul Daniel Băluţă. El a mai spus că noul patinoar Berceni Arena va purta numele lui Doru Tureanu, o legendă a hocheiului românesc, recunoscut la nivel mondial. Băluţă arată că noile denumiri au fost decise de cătăţenii sectorului, prin vot online.

„Mulţumesc tuturor celor peste 116.000 de persoane care au votat, în ultimele zile, pentru denumirea extinderii Parcului Tudor Arghezi şi a patinoarului Berceni Arena!”, a scris primarul sectorului 4, Daniel Băluţă,  luni, într-un mesaj pe Facebook.

Băluţă infomrează că, „aşa cum oamenii au decis”, partea nouă a parcului va primi denumirea „Donald Trump”, iar patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, „o legendă a hocheiului românesc, recunoscută la nivel mondial”.

„În zilele următoare, vom face şi demersurile necesare pentru ca decizia voastră să fie implementată”, a mai scris Daniel Băluţă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Comentariile la postarea edilului nu au întârziat să apară. Astfel, dacă denumirea propusă pentru patinoar nu s-a lovit de opoziţia cetăţenilor, în schimb, cea pentru prelungirea parcului a stârnit controverse în rândul internaţilor, unii lăudând această iniţiativă, în timp ce alţii au criticat-o vehement, potrivit News.ro.

Unii dintre cei care au comentat pe pagina primarului au susţinut că nu era nevoie de o altă denumire pentru o extindere, spunând că tot parcul se putea numi „foarte bine” Tudor Arghezi, cu atât mai mult cu cât casa „Mărţişor” a poetului se află în acest sector.

„De ce nu poate rămâne tot Tudor Arghezi? (...) . Oricum, tot aşa o să-i zică lumea!”, afirmă un internaut. „Chiar trebuie să schimbăm numele parcului Tudor Arghezi? Este o MARE PROSTIE!”, adaugă un altul.

„De ce Donald?”

Cele mai multe comentarii au reclamat că rezultatul votului ar fi fost distorsionat, prin utilizarea unor boţi, în detrimentul numelui „Maia Sandu”, care fusese, de asemenea, propus pentru extinderea parcului.

„Au votat haterii care nu o suportă pe Maia Sandu. Şi boţii PSD-ului, se văd pe aici cu aplauzele...”, afirmă unul dintre comentatori, în timp ce un altul spune că „au votat cutiile de pantofi şi morţii lui Dragnea”.

Alt internatul comentează că trebuia ca votul să se desfăşoare prin aplicaţia Primăria sectorului 4. „În aşa fel, aveaţi garanţia că votează doar cetăţeni din acest sector! Mulţumesc!”, adaugă acesta.

Au fost şi comentatori care au reclamat faptul că parcul trebuia să aibă o denumire a unei personalităţi româneşti. „De ce Donald? De ce nu Mihai Eminescu? Domnul Băluţă, aici este România, nu altă ţară!”, i-a atras atenţia un alt internaut primarului Daniel Băluţă, în timp ce altul a replicat: „Doamne fereste! Totul trebuie să fie politică? Un nume românesc nu se găsea?”.

Primarul Daniel Băluţă anunţa, la începutul lunii aprilie, că un parc din Sectorul 4 va purta numele lui Donald Trump, „ca simbol al prieteniei şi valorilor comune” care unesc România şi Statele Unite ale Americii.

Declaraţia a fost făcută după întâlnirea cu trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, Paolo Zampolli, şi cu ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenber, Zampolli anunţând că numele dat parcului reprezintă un cadou pentru preşedintele SUA, a cărui aniversare este în iunie.

Băluţă afirma, într-o postare pe Facebook, că locuitorii şi comunitatea Sectorului 4 pot deveni parte a unei poveşti globale, de prietenie şi respect între naţiuni.

„Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declaraţiei de Independenţă, momentul ce a marcat naşterea naţiunii americane, şi noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit. Noul parc, pe care îl amenajăm lângă Parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important şi va purta numele actualului preşedinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei şi valorilor comune care ne unesc”, mai spunea atunci primarul Daniel Băluţă.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin
1
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete...
aeronava easyjet
2
Un zbor EasyJet din Egipt către Marea Britanie a aterizat de urgență la Roma după ce un...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
3
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
vreme, ploaie
4
Vremea se încălzește, dar pentru scurt timp. ANM: „Așteptăm un proces de răcire asociat...
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
5
„Cum am reușit să înving NATO”: Un expert militar spune cum a condus armata Rusiei spre...
Ksenia Efremova a descris-o pe Sorana Cîrstea într-un singur cuvânt, după meciul de la Roland Garros
Digi Sport
Ksenia Efremova a descris-o pe Sorana Cîrstea într-un singur cuvânt, după meciul de la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Maia Sandu și Matei Vișniec. Foto Maia Sandu Facebook
Scriitorul și dramaturgul român Matei Vișniec a fost distins cu Ordinul de Onoare de către Maia Sandu. „O voce în slujba adevărului”
Mark Rutte
Câteva țări NATO blochează planul lui Mark Rutte pentru mai mult ajutor militar destinat Ucrainei
Donald Trump la telefon
Trump a îndemnat liderii unor țări să semneze acorduri de pace cu Israelul, în cazul încheierii unui acord cu Iranul
Sonde petroliere.
Prețul petrolului a scăzut puternic după declarațiile lui Trump privind negocierile SUA–Iran. Expert: „Există o rază de speranță”
President Trump signs proclamation
„Este o nimica toată”. Trump minimalizează costurile economice ale războiului cu Iranul. Americanii, revoltați de creșterea prețurilor
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele...
nicusor dan
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui...
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: „Analiza celor peste 10.000 de proiecte din PNRR...
vreme, vara, meteo
Caniculă urmată de un nou val de răcire. Cum va fi vremea în...
Ultimele știri
Poliţist din Argeş, arestat pentru că a cerut șpagă altui polițist
Călin Georgescu a plătit amenda de 200.000 de lei dată de Autoritatea Electorală Permanentă
Eurostat: România este una dintre ţările UE unde preţurile la motorină au crescut cel mai puţin în luna aprilie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Persoanele născute în aceste trei luni au toate șansele să atragă norocul care le va transforma viața
Cancan
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacție în forță după ce Mihai Rotaru a vorbit despre „becalizarea” României! „Eu sunt împărat...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
De la finala Champions League, direct în Giulești, la Rapid – Universitatea Craiova
Adevărul
Japonia testează un avion de pasageri de cel puțin două ori mai rapid decât legendarul Concorde. Două ore de...
Playtech
Cu ce se ocupă soțul Liei Olguța Vasilescu. Afacerea în care vrea să investească milioane de euro
Digi FM
Când intră pensiile în iunie 2026. Milioane de români vor primi banii mai târziu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Baciu stă doar la baraj!" A fost anunțat numele viitorului antrenor de la FCSB
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„E o femeie formidabilă, pare că a câștigat la loteria genetică!” Matt Damon, declarații neașteptate despre...
Adevarul
Barajele abandonate care sufocă râurile României. Peste 600 de bariere inutile au fost demolate pe râurile...
Newsweek
Lista pensionarilor care nu plătesc CASS chiar dacă au pensie peste 3.000 lei. Casa de Pensii confirmă
Digi FM
Cristian Mungiu, moment inedit după Cannes 2026: "Cred că am dat peste singurul francez care nu ştia ce e un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce anumite regiuni ale creierului sunt mai predispuse la tumori. Descoperirea cerceatătorilor australieni
Digi Animal World
Un cerb „beat” a fost surprins pe marginea unui drum din Franța. Imaginile au devenit virale
Film Now
Russell Crowe și iubita sa, îndrăgostiți la Roland-Garros. Imagini inedite cu actorul din „Gladiatorul”...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...