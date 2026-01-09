Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor şi impozitelor locale

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), susţine că banii obţinuţi din majorarea taxelor şi impozitelor locale ar trebui să rămână la primării şi nu să fie luaţi la bugetul naţional, aşa cum ar dori premierul ilie Bolojan, ea precizând că acest lucru va fi tranşat în coaliţie.

Lia Olguţa Vasilescu a declarat, vineri, la Antena3, că premierul Ilie Bolojan a comunicat la ultima întâlnire cu reprezentanţii Asociaţiilor Municipiilor că bugetul pe acest an este fundamentat pe creşterea taxelor locale şi că această majorare va fi preluată la bugetul naţional.

„Cu alte cuvinte, primarii rămân cu înjurăturile, pentru că au crescut taxele locale, iar banii merg către bugetul naţional. Dacă până acum cetăţeanul plătea 100 de lei, iar de anul acesta plăteşte 200 de lei, 100 de lei va fi luat la bugetul naţional. Pentru că nu are dreptul să ia din taxele locale, scade din cotele de IVG (impozitul pe venitul global - n.r.) pe care guvernul le dădea localităţilor”, a explicat Lia Olguţa Vasilescu, potrivit News.ro.

Ea a anunţat că i-a transmis premierului că edilii nu sunt de acord cu această variantă, pentru că în acest caz bugetele locale ar rămâne la nivelul celor de anul trecut.

„I-am transmis premierului la şedinţa respectivă că este exclus să acceptăm aşa ceva şi, atenţie, nu vorbesc doar despre primarii PSD, pentru că la întrunirea respectivă au fost primari din toată ţara, de la toate partidele. Am văzut şi eu ce se întâmplă zilele acestea cu primari înjuraţi peste care s-a intrat în şedinţele de Consiliu Local. Oamenii ăia, săracii, nu au nicio vină”, a declarat primarul Craiovei.

Lia Olguţa Vasilescu susţine că, atât timp cât oamenii plătesc taxe mai mari, ei vor ca şi serviciile oferite de primărie să fie mai bune.

Primarul Craiovei a anunţat că această chestiune va fi tranşată în coaliţie în zilele următoare.

„Domnul Bolojan ne-a anunţat în noiembrie că aşa este fundamentat bugetul. Păi nici nu s-a făcut bugetul, este o discuţie care va fi tranşată în coaliţie. Zilele acestea va fi discuţia. Nu vom accepta ca toţi banii care sunt din acest surplus să ajungă la guvern”, a adăugat Lia Olguţa Vasilescu.

Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că, de la 1 ianuarie, impozitele au crescut pentru toate persoanele fizice, iar acest lucru reprezintă contribuţia proprietarilor de case şi apartamente la bugetul local. Cu aceşti bani, administraţiile locale vor putea să le creeze condiţii mai bune de trai.

Numeroase persoane s-au grăbit să îşi plătească impozitele din primele zile ale anului, în condiţiile în care astfel beneficiază şi de unele facilităţi.

Câteva zeci de locuitori ai oraşului Salcea din judeţul Suceava au protestat, luni, în faţa primăriei, oamenii fiind nemulţumiţi de creşterea taxelor şi impozitelor locale.

