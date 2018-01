Liviu Pop. Am avut miniștri ai educației care vorbeau frumos și n-au făcut nimic

Fostul ministru al educației, Liviu Pop, el însuși arătat cu degetul de multe ori pentru greșelile de gramatică pe care le face, nu pare deranjat de faptul că succesorul său în funcție, Valentin Popa, pare să continue această „tradiție” nefericită. Liviu Pop mizează pe pragmatism și spune că faptele contează. Iar în privința declarațiilor controversate despre plagiate, făcute de actualul deținător al portofoliului educației, Liviu Pop spune că au fost rupte din context și că Valentin Popa este, de fapt, un luptător antiplagiat. În discuția pe care fostul ministru Liviu Pop a avut-o cu reporterul Digi24 s-au strecurat din nou, însă, greșeli gramaticale și exprimări defectuoase. Iată:

„Din punctul meu de vedere contează faptele, nu vorbele. Am avut miniștri ai educației care vorbeau foarte frumos și n-au făcut nimic. Am avut miniștri ai culturii care vorbeau foarte frumos și privatizau edituri din pixul ministrului. Cred că în actualul guvern - și-n toate guvernele - important este, pentru România, indiferent de sistemul la care ne referim - de educație, sanitar sau administrativ - sunt importante faptele. Suntem în momentul în care e nevoie de mai multe fapte în sistemul de guvernare”, a spus fostul ministru al educației, Liviu Pop.

Reporter: „Pamblici”, domnule ministru, la inaugurarea unor toalete în unități de învățământ?

Liviu Pop: Este un regionalism, ca și „jeruntele” de la mine din Vișeul de Jos, dar unii înțeleg genunchi, alții gerunte. Fiecare are greșelile, poate, influențate, datorate (sic! - n.r.), pardon, mediului rural în care au trăit. Nu vreau să comentez și n-o să comentez niciodată greșelile nici a (sic! - n.r.) domnului președinte Iohannis, nici a domnului fost președinte Băsescu, nici a domnului Donald Trump. Nu cred că asta este important în România. Poate peste 40 de ani, 50 de ani. Suntem mult prea în spate cu faptele în sistemul de educație ca să începem să comentăm lucrurile acestea. (...)

Eu susțin introducerea orei de gramatică în învățământul liceal, după cum avem nevoie de caligrafie în învățământul primar. Eu lupt foarte mult din punctul acesta de vedere. Folosim prea mult tehnologia în a scrie și atunci e nevoie și de caligrafie. Și de gramatică.

Reporter: Și plagiatele, ce facem cu plagiatele, că din nou devine o problemă?

Liviu Pop: Nu devin o problemă! Eu chiar ieri am fost în sediul Ministerului Educației când se lucra la acel ordin pe care dl ministru Popa l-a emis ieri (marți - n.r.) și îl felicit că a avut curajul să impună prin acest ordin un prim pas de etică și conduită la nivelul universităților.

Reporter: Și totuși, inițial a declarat că nici legea nu spune foarte clar...

Liviu Pop: Am discutat cu dânsul de când a fost nominalizat, am fost foarte mult în preajma dânsului și o să fiu în continuare, pentru că e normal să facem o predare a mandatului pe o perioadă mai lungă de timp... Declarația domniei sale a fost ruptă din context. Domnia sa a spus că astăzi, actuala lege permite ca, totuși, unora care au plagiat să câștige că n-au plagiat. Ca să traduc pe înțelesul fiecăruia: adică legea pe care judecă judecătorii acuzațiile acestea de plagiat are lacune din acest punct de vedere, adică oameni care au plagiat au câștigat în instanță ca și cum n-ar fi plagiat. Despre asta era vorba. Ruptă din consens (sic! - n.r.), s-a rostogolit o știre, din punctul meu de vedere, falsă, când știam de demersul acesta al domniei sale de a lupta cu plagiatorii.