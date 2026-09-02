Act suspect de sabotaj la o stație electrică în apropiere de Koln. Amplă operațiune a poliției germane în Bergheim

O operațiune majoră a poliției este în desfășurare în Bergheim, în districtul Rhein-Erft, de marți seară. Poliția germană investighează incidentul ca fiind un posibil atac. Marți seara, poliția a fost inițial chemată la o defecțiune tehnică la substația furnizorului de energie electrică Amprion din districtul Rheidt din Bergheim (districtul Rhein-Erft). Mai multe linii electrice s-au defectat în urma unui scurtcircuit. Poliția din Essen a preluat ancheta, relatează focus.de.

„Presupunem că a fost vorba de un act deliberat, nu de o defecțiune tehnică”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției pentru WDR. Alimentarea generală cu energie electrică nu este afectată. Gospodăriile continuă să fie alimentate cu energie electrică.

Paralele cu atacul asupra unei substații din Brandenburg

Operațiunea are loc la scurt timp după actele de sabotaj asupra rețelei electrice din Brandenburg. Poliția investighează o posibilă conexiune. „Este totuși prea devreme pentru a face mai multe comentarii”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției. Ancheta continuă cu viteză maximă.

Potrivit purtătorului de cuvânt, poliția a fost chemată la substația din districtul Bergheim din Rheidt, în jurul orei 20:00, marți seara, din cauza unei defecțiuni tehnice. Un scurtcircuit a cauzat defectarea mai multor linii electrice. Conform informațiilor actuale, nu a existat o pană generală de curent. Substația aparține furnizorului de energie Amprion, care a confirmat incidentul.

Poliția din Essen a preluat ancheta și, conform propriilor declarații, este în strânsă legătură cu Amprion și operatorul de rețea RWE. Mai multe dispozitive explozive au fost descoperite la centrala electrică situată în apropierea frontierei Germaniei cu Polonia, într-un incident pe care autoritățile locale l-au calificat drept o încercare de „sabotare” a rețelei electrice. Jan Redmann, ministrul de Interne al landului Brandenburg din estul țării, a declarat că autoritățile efectuează percheziții la fața locului, iar numărul dispozitivelor găsite, care în prezent „se ridică la două cifre”, este în continuare în creștere. Anunțul a fost făcut în aceeași zi în care Germania a declarat că o consideră pe Rusia direct responsabilă pentru o tentativă de atac cu drone asupra aeroportului din Leipzig, la începutul lunii august. Explozivii au fost descoperiți la o substație situată lângă centrala electrică Jänschwalde, aflată la mai puțin de opt kilometri (cinci mile) de granița cu Polonia. Un purtător de cuvânt al poliției din Brandenburg a declarat pentru TVP World că „mai multe dispozitive explozive improvizate (IED)” au fost găsite la substația din cadrul centralei pe cărbune, după ce marți, în jurul orei 8 dimineața, s-au detectat posibile avarii la liniile de înaltă tensiune. Acesta a adăugat că unele dintre ele „nu fuseseră detonate”. Substația este un nod critic de înaltă tensiune, care leagă Jänschwalde, cea mai mare centrală electrică din regiune, de rețeaua de transport. Poliția a precizat că la fața locului au fost trimiși experți în dezamorsarea bombelor și că probele sunt în curs de asigurare. Autoritățile au adăugat însă că nu au existat răniți și că nu există un pericol imediat pentru populație.

Mai multe atacuri în trecut Chiar marți dimineață, persoane neidentificate au încercat să provoace scurtcircuite pe liniile electrice de înaltă tensiune din apropierea centralei electrice pe cărbune Jänschwalde din Brandenburg.

Potrivit autorităților, acest lucru a avut succes în două cazuri. Poliția investighează incidentele ca fiind acte de sabotaj. În ultimele luni, în Germania au avut loc și alte incidente care au afectat infrastructura energetică. De exemplu, în ianuarie, presupuși extremiști de stânga au dat foc liniilor electrice de înaltă tensiune din apropierea unei centrale electrice din sud-vestul Berlinului. Poliția nu comentează încă arma folosită în actul de sabotaj din noaptea de marți spre miercuri, cum ar fi o dronă sau rachete de Revelion, precum cele folosite în presupusul atac asupra substației din Brandenburg, scrie Tagesschau. Vehiculele poliției sunt încă la fața locului, relatează un reporter WDR. Acestea așteaptă ca echipa criminalistică să strângă probe și să se clarifice circumstanțele în care s-a produs incidentul. Accentul se pune pe căutarea unor posibile arme folosite în comiterea infracțiunii. Atacuri hibride Germania și întreaga regiune se află în stare de alertă maximă în ultimele săptămâni din cauza a ceea ce oficialii au numit o amenințare crescândă din partea atacurilor cibernetice și hibride. Marți, Berlinul a acuzat direct Rusia de o tentativă de atac cu drone asupra unui avion de marfă ucrainean la aeroportul Leipzig/Halle luna trecută. Alexander Dobrindt, ministrul de Interne al Germaniei, a declarat că incidentul din 4 august a urmat „modelul bine stabilit al operațiunilor hibride rusești în Europa”. Rusia a respins anterior acuzațiile privind posibila sa implicare în incident, calificându-le drept o „provocare fabricată” și „un nou val de isterie anti-rusă în Germania”.

Editor : M.C