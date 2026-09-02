„A fost înfricoșător”. Noua fază mortală a războiului: „coloana vertebrală a economiei Ucrainei”, vizată de atacurile Rusiei

Rusia a deschis o nouă etapă mortală în războiul său împotriva Ucrainei, atacând în mod deliberat rețeaua feroviară a țării, șase angajați fiind uciși marți în cadrul celor mai recente atacuri asupra Kievului. Compania feroviară de stat din Ucraina, Ukrzaliznytsia, a declarat că angajații săi au murit în urma impactului unei rachete balistice asupra unui depou de locomotive. Aceasta a precizat că rușii au lovit și alte instalații feroviare în cadrul unui bombardament masiv asupra orașului Kiev și a regiunii omonime. Cel puțin 12 persoane au murit, iar alte 12 au fost rănite, printre care trei copii, relatează The Guardian.

„O noapte extrem de grea pentru întreaga familie feroviară. Personalul feroviar lucrează la fața locului încă de dimineață devreme. Atacul a provocat pagube semnificative. Echipele de salvare continuă să stingă mai multe incendii”, a declarat președintele Ukrzaliznytsia, Oleksandr Pertsovsky.

Atacul sângeros a avut loc pe fondul intensificării atacurilor Rusiei asupra capitalei ucrainene. Rusia a desfășurat raiduri neîntrerupte timp de șase zile, începând de săptămâna trecută, în încercarea de a perturba viața de zi cu zi și de a demoraliza locuitorii orașului. Atacul a avut loc cu câteva ore înainte ca elevii ucraineni să înceapă un nou an școlar.

De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, 58 de angajați ai căilor ferate au fost uciși și cel puțin 318 au fost răniți. Un angajat rănit al căilor ferate, Volodimir, a fost transportat marți la spital, iar oamenii au fost îndemnați să doneze sânge dacă au grupa sanguină B pozitiv. „Colegii noștri îi sunt alături”, a declarat Ukrzaliznytsia, adăugând că va sprijini familiile victimelor.

Rețeaua feroviară a Ucrainei este a treia ca mărime din Europa, cu o lungime de 24.000 km de cale ferată. Aceasta a reprezentat o arteră vitală pentru populația civilă a țării în timpul războiului, transportând patru milioane de persoane și aproximativ 120.000 de animale de companie. Rețeaua a adus la Kiev lideri mondiali, printre care Joe Biden și Andy Burnham, care a sosit săptămâna trecută cu un tren de noapte din Polonia.

Serhih Leshchenko, membru al consiliului de supraveghere al Ukrzaliznytsia, a descris căile ferate drept „coloana vertebrală a economiei Ucrainei”. Acestea erau principalul furnizor logistic pentru armata și industria țării și transportau săptămânal 600.000 de persoane, a declarat el pentru sursa citată. Cu un număr de 170.000 de angajați, era, de asemenea, cea mai mare companie din Ucraina.

Din aceste motive, Rusia încerca să distrugă căile ferate, a adăugat el. În primul an al războiului, a atacat podurile, care puteau fi înlocuite cu ușurință. Apoi, a vizat șinele și substațiile electrice. Ucraina a trecut atunci la utilizarea motoarelor diesel. Anul acesta, Rusia a început „atacuri directe asupra locomotivelor civile”, a spus el – o tactică insidioasă, într-un moment în care Ucraina se confruntă cu o lipsă de mijloace de apărare aeriană.

Mai mulți mecanici de locomotivă au fost uciși, iar locomotivele au fost ținta unor atacuri în depouri. Leshchenko a declarat că, dacă o dronă Shahed se apropia la mai puțin de 50 km de un tren, acesta trebuia evacuat și își putea continua drumul abia după ce amenințarea trecea. Până în prezent, în acest an, Rusia a lovit rețeaua de cale ferată de peste 1.500 de ori – o cifră mai mare decât în tot anul 2025. În total, au fost avariate 249 de vagoane și 492 de locomotive.

Cunoscute odinioară pentru punctualitatea lor, trenurile suferă acum întârzieri frecvente, care uneori pot dura chiar și între 12 și 15 ore. Pe fondul sirenelor de raid aerian, pasagerii sunt nevoiți să coboare din tren și să se adăpostească, chiar și în timpul iernii. Într-o postare pe Facebook, jurnalista ucraineană Tetiana Zaiets a descris cum s-a ascuns în luna aprilie, când drone rusești zburau deasupra capului ei.

„A fost un adevărat coșmar. Trenul s-a oprit noaptea undeva în centrul Ucrainei. Nici măcar nu știu cum se numește orașul. Pe jumătate adormită, am auzit doar controlorul spunând «evacuare». Am luat cu noi doar lucrurile personale și obiectele de valoare. Afară ploua. Mulțumesc controlorilor pentru că ne-au împărțit pături”, a scris ea.

Ea a adăugat: „Așa am rezistat două ore. În timp ce dronele kamikaze zumzăiau deasupra noastră, ne-am târât sub un vagon de marfă. Ultimul vagon al trenului era plin de copii. Erau aduși înapoi de la spital. Plângeau în somn. Am crezut că am ajuns într-un fel de film de groază. Dar nu, asta e viața noastră”.

De la producerea incidentului, Zaiets a declarat că îi este prea frică să călătorească cu trenul. „Până când războiul nu se va termina, nu voi mai folosi trenul”, a spus ea, subliniind că îi respectă pe „curajoșii” angajați ai căilor ferate din Ucraina.

Săptămâna trecută, o dronă inamică a lovit un tren în regiunea Odesa, care avea la bord 600 de persoane, dintre care 15 copii. „Trenul a fost oprit, am fost dați jos cu forța. Am auzit explozii, totul ardea. A fost înfricoșător”, a declarat un pasager, Andriy, pentru site-ul Suspline.

O altă pasageră, Eva, a spus că a fost evacuată de două ori și că „a fost lăsată într-un câmp”. „Stăteam acolo și am auzit ceva zburând. Apoi am văzut o dronă foarte aproape”. A reușit să-și adune lucrurile și, în cele din urmă, a fost preluată de un autobuz, a spus ea.

Leshchenko a recunoscut că atacurile rusești afectează economia Ucrainei și au încetinit exportul de cereale din porturile sale de la Marea Neagră, aflate sub focul inamicului. Conform spuselor sale, Kievul are nevoie de sisteme de apărare aeriană din partea partenerilor occidentali pentru a-și putea proteja trenurile de rachetele și dronele inamice. „Dacă întreaga țară este atacată, cu siguranță vor ataca căile ferate”, a spus el.

Până în acest an, peste 90% dintre trenurile ucrainene ajungeau la timp. Acest lucru se datora, în parte, faptului că locomotivele nu circulă niciodată cu viteză mare, deplasându-se cu 88 km/h. Vagoanele sunt curate și confortabile: cel mai bun mod de a călători într-o țară atât de vastă. Însoțitorii de tren au grijă de pasagerii trenurilor de noapte și le aduc ceaiul de dimineață în cești cu filigran. În trenurile de zi există un cărucior, iar conexiunea Wi-Fi este instabilă.

În cazul curselor internaționale, grănicerii îi controlează amănunțit pe pasagerii de sex masculin, în timp ce câinii patrulează pe coridoare. De la începutul invaziei, bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani li s-a interzis să părăsească țara, cu câteva excepții. În trenurile care circulă de la Kiev la Przemysl, un nod feroviar din estul Poloniei, majoritatea călătorilor este reprezentată de femei. Din 2022, aproximativ șase milioane de persoane au plecat în străinătate, multe dintre ele cu trenul.

În ultimele zile, Rusia a lansat peste 1.500 de drone asupra Ucrainei, dintre care 800 sunt modele alimentate cu combustibil pentru avioane, care sunt mai greu de doborât. În trecut, Moscova trimitea un roi de drone de câteva ori pe săptămână, de obicei noaptea. Acum, atacurile continuă fără întrerupere, cu una sau două drone trimise în fiecare oră, paralizând viața de zi cu zi. Sirenele de alertă aeriană din Kiev sună neîncetat.

Pertsovsky, directorul Ukrzaliznytsia, a calificat marți pierderea angajaților săi drept „teribilă”. „Suntem în legătură cu cei dragi ai lor. Toată lumea le este alături pentru a trece peste acest moment extrem de dificil. Noaptea este amară, plină de neputință”, a scris el.

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Editor : A.M.G.