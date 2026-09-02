„Germania și Rusia sunt în război”. Un înalt responsabil german din domeniul apărării respinge nuanțările „război hibrid”

Un antreprenor german din domeniul apărării, Stefan Thumann, susține că operațiunile de sabotaj desfășurate de Moscova împotriva țării sale constituie un „act de război… controlat și coordonat aici de forțele armate ruse”. Avertismentul său vine în contextul în care Berlinul își înăsprește poziția cu privire la presupusele acte de sabotaj comise de agenți ai Kremlinului, scrie Politico.

Într-un interviu exclusiv acordat lui Paul Ronzheimer de la Axel Springer Global Reporters Network, Stefan Thumann a respins eticheta de „război hibrid” folosită de liderii UE pentru a descrie campania Kremlinului în Europa.

„Germania și Rusia sunt în război”, a insistat el, potrivit sursei citate.

Avertismentul său a venit în contextul în care Berlinul își înăsprește poziția față de presupusele acțiuni de sabotaj rusești, iar cancelarul Friedrich Merz se pregătea să acuze Moscova de o tentativă de atac cu drone la Leipzig și să anunțe sancțiuni „extinse”, au declarat oficiali pentru Politico și Welt Am Sonntag.

„Viața ta este în pericol”

Compania lui Thumann - Donaustahl - furnizează drone de luptă Ucrainei, potrivit directorului executiv.

El afirmă că a fost nevoit să trăiască sub protecție permanentă după ce autoritățile au descoperit un presupus plan al serviciilor secrete ruse de a-l otrăvi în 2025.

Autoritățile l-au avertizat cu puțin înainte de Crăciun că ar putea fi în pericol.

„Da, provine din Rusia. Și da, este foarte grav - viața ta este în pericol”, i-au spus autoritățile, potrivit lui Thumann.

Câteva zile mai târziu, un presupus agent de rang inferior a fost reținut.

Thumann a declarat că a transformat adresele oficiale în „capcane” intens supravegheate - locații concepute în mod deliberat pentru a atrage actorii ostili într-o capcană.

„Agenții de rang inferior veneau acolo doar pentru a vedea unde mă aflu”, a adăugat el. „Apoi urma să fie pusă în aplicare o asasinare cu otravă.”

Amenințarea i-a dat viața peste cap. Thumann a spus că acum locuiește în locații secrete, însoțit de gărzi de corp, că nu și-a mai văzut familia de luni de zile și că și-a făcut testamentul, precum și o asigurare în cazul în care ar fi ucis.

Editor : B.P.