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Până când vor continua atacurile rusești cu drone asupra Ucrainei. Budanov: „Ei nu știu cum să procedeze altfel”

Data publicării:
"35 Years of Faith and Freedom" International Forum in Kyiv
Șeful Cancelariei Prezidențiale a Ucrainei, Kirilo Budanov, susține un discurs la Forumul Conservator din Kiev, pe 23 august 2026 / Profimedia Images
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Din articol
Atacuri cu drone au lovit regiunea Kievului

Șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov, a afirmat că Rusia va continua probabil atacurile masive cu drone asupra Ucrainei cel puțin până la alegerile pentru Duma de Stat din septembrie, întrucât Moscova încearcă să prezinte alegătorilor o „imagine a victoriei”, în ciuda lipsei unor câștiguri pe câmpul de luptă, scrie Kiev Post. Într-un comentariu adresat jurnalistei Halyna Ostapovets, Budanov a afirmat că Rusia recurge la teroare deoarece „nu știe cum să procedeze altfel”.

Este probabil ca Rusia să continue atacurile masive cu drone asupra Ucrainei cel puțin până la alegerile pentru Duma de Stat din septembrie, întrucât Kremlinul încearcă să le prezinte alegătorilor o „imagine a victoriei”, a declarat Kirilo Budanov într-un comentariu adresat jurnalistei Halyna Ostapovets.

„Se apropie alegerile în Rusia. Ei trebuie, de asemenea, să le arate alegătorilor o imagine impresionantă a victoriei, pentru că nu simt victoria pe câmpul de luptă. Nici întreaga lume nu o simte”, a spus Budanov pe 29 august.

„De aceea există teroare. Ei nu știu cum să procedeze altfel. Cel puțin până la alegeri”, a adăugat el, referindu-se la atacurile continue cu drone Shahed. „Dar toată lumea lucrează, de asemenea, la contramăsuri.”

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Alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei sunt programate să aibă loc în perioada 18-20 septembrie. Moscova a refuzat să invite observatori internaționali pentru a monitoriza scrutinul.

Marți, Rusia a atacat Ucraina pentru a treia zi consecutivă cu drone, inclusiv prin lovituri asupra regiunii Kiev.

Atacuri cu drone au lovit regiunea Kievului

Cele mai recente atacuri rusești au distrus un depozit care adăpostea zeci de mii de cărți de la edituri ucrainene, în timp ce depozitele din districtul Bucha au luat foc, fiind semnalate și explozii.

În noaptea de marți, 1 septembrie, Rusia a lansat un atac la scară largă cu rachete și drone asupra Kievului și a regiunii înconjurătoare, ucigând 12 persoane și rănind cel puțin alte 18, printre care și copii.

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Reporterii Kyiv Post au auzit aproximativ o duzină de explozii puternice și au văzut fulgere pe cer luni seara, la scurt timp după ce Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat cu privire la rachete balistice în apropiere, precum și marți dimineața devreme. Forțele Aeriene au semnalat o „țintă de mare viteză îndreptându-se spre Kiev”, urmată de avertismente privind mai multe ținte care se îndreptau spre capitală, rachete care se apropiau dinspre sud și drone cu propulsie cu reacție care se apropiau dinspre est.

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Editor : Ana Petrescu

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