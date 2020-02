Ludovic Orban a anunțat ce se va întâmpla cu cele 25 de ordonanțe de urgență

Premierul interimar al României, Ludovic Orban, a anunțat, după conferința PNL din București, că cele 25 de ordonațe de urgență date de Guvern în ajunul moțiunii de cenzură și despre care liderul Pro România, Victor Ponta, a spus, miercuri, că doar şase ar avea avizele necesare, vor fi publicate în Monitorul Oficial.

"Ordonanțele de Urgență vor fi publicate in Monitorul Oficial. Vor fi transmise către Monitorul Oficial. Știți foarte bine că au existat puncte de vedere legate de avizul Consiliului Legislativ. Noi am solicitat avizul Consiliului Legislativ, am adoptat OUG în deplină capacitate de exercițiu. Aceste OUG vor intra în dezbaterea Parlamentului imediat după publicare", a declarat Ludovic Orban.

Guvernul Orban a adoptat, marți seara, într-o ședință ce s-a terminat spre miezul nopții, nu mai puțin de 25 de ordonanțe de urgență și 31 de hotărâri de guvern. Ulterior, Guvernul a fost demis, miercuri, prin moțiune de cenzură, cu 261 de voturi „pentru”.

Ordonanțele de urgență ale Guvernului care nu au fost transmise Camerei Deputaților și Monitorului Oficial și nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României după data la care a fost publicată moțiunea de cenzură prin care Guvernul a fost demis, nu mai pot fi publicate, deoarece Guvernul, după această dată, nu mai poate să ia nicio decizie cu privire la o ordonanță de urgență sau alte măsuri, altele decât interesează administrarea curentă a treburilor țării”, a declarat fostul judecător constituțional Toni Greblă, pentru MEDIAFAX.

De altă părere este însă Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale. În opinia sa, trecerea moțiunii de cenzură și căderea Guvernului Orban nu au nicio consecință asupra OUG adoptate marți seara. Zegrean spune că Parlamentul este singurul care poate să admită sau să respingă ordonanțele. „Ordonanțele de urgență au fost adoptate marți când Guvernul era în funcție, acestea trebuie depuse la Parlament pentru dezbatere și publicate în Monitorul Oficial. Faptul că miercuri a căzut Guvernul în urma moțiunii de cenzură, teoretic și constituțional, nu are nicio consecință asupra OUG adoptate. Șansa lor de a supraviețui este mică, pentru că Parlamentul le poate lua în dezbatere cu prioritate, chiar luni să le pună pe ordinea de zi, să le dezbată și să le respingă sau să le admită”, a arătat Zegrean.

La rândul său, Avocatul Poporului consideră că adoptarea, într-o singură ședință de Guvern, a 25 de ordonanțe de urgență reprezintă o gravă abatere de la norme: Guvernul s-a substituit practic Parlamentului.

Avocatul Poporului poate spune ce doreşte, a replicat premierul Ludovic Orban, întrebat fiind cum comentează faptul că instituţia a anunţat că va sesiza Curtea Constituţională. „Toate OUG adoptate de guvernul condus de mine sunt OUG absolut necesare, reglementează situaţii prin care se rezolvă probleme grave. Sunt benefice românilor”, a spus Ludovic Orban.

Preşedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu criticase și el miercuri guvernul Orban pentru cele 25 de ordonanţe de urgenţe adoptate marţi în şedinţa-maraton care s-a prelungit până la miezul nopţii. El a spus că va sesiza Comisia de la Veneția și va cere desecretizarea stenogramei de la ședința de Guvern din 4 februarie.