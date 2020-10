Ludovic Orban, despre scandalul Turcia - Franța: Atacul la persoană împotriva președintelui Emmanuel Macron nu este acceptabil

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, la Paris, că l-a asigurat pe omologul său francez, Jean Castex, de compasiunea și solidaritatea României, după asasinarea profesorului Samuel Paty de către un terorist. Acesta a spus că atacurile la persoană, precum cel lansat de liderul Turciei, Recep Erdogan, împotriva președintelui francez Emmanuel Macron, nu sunt acceptabile iar momentele de criză trebuie depășite prin dialog.

“Îi urez succes omologului meu. L-am asigurat pe premierul Castex de toată compasiunea și solidaritatea noastră după asasinarea profesorului Samuel Paty de către un terorist. România și Franța sunt unite.

Am transmis solidaritatea noastră față de Franța în respectarea valorilor noastre fundamentale și importanța unui spațiu în care libertatea de expresie și conștiință sunt apărate de violențe și cenzură. Atacurile la persoană îndreptate către un șef de stat vizat în mod personal precum cel la care a fost recent supus președintele Emmanuel Macron nu sunt acceptabile, din punctul nostru de vedere. Respectul reciproc între parteneri și aliați este esențial și diferențele de abordare sau momentele de criză trebuie depășite prin dialog constructiv și respect reciproc”, a afirmat, în discursul său, Ludovic Orban, la primirea lui de către premierul Franței.

De asemenea, Ludovic Orban a anunțat semnarea unei foi de parcurs pentru a “strânge și mai mult relațiile” dintre România și Franța.

„Este o vizită extrem de importantă într-un an simbolic, în care aniversăm 140 de ani de relații diplomatice. Țările noastre sunt legate printr-un parteneriat strategic iar dorința comună este de a da un caracter și mai strategic acestui parteneriat. De aceea am semnat o nouă foaie de parcurs, o structură actualizată, ambițioasă, care are ca scop să strângă și mai mult relațiile dintre Franța și România, atât în plan bilateral, cât și la nivel european și internațional”, a precizat acesta.

Orban a declarat, luni, că scopul principal al vizitei oficiale de două zile pe care o efectuează în Franţa este semnarea Foii de parcurs privind Parteneriatul strategic dintre cele două ţări, care prevede coordonatele principale ale colaborării pe următorii 4 ani.

Tensiunile diplomatice între Paris și Ankara au luat o nouă turnură când președintele Franței l-a rechemat în țară pentru consultări pe ambasadorul din Turcia.

Emmanuel Macron a luat decizia la câteva ore după ce Recep Erdogan a pus la îndoială sănătatea mintală a liderului de la Elysee.

„Macron are nevoie de tratament pentru tulburări de sănătate mintală. Ce altceva poate fi spus unui şef de stat care nu înţelege libertatea credinţei şi care se comportă în acest mod când vine vorba de milioanele de oameni care locuiesc în ţara lui şi care sunt de o religie diferită? În primul rând, are nevoie de un control medical. Tu (Macron, n.red.) îl ataci mereu pe Erdogan. Să îl ataci pe Erdogan nu te va ajuta. Oricum, peste un an sunt alegeri, vom vedea atunci ce soartă va avea. Nu cred că va avea un drum atât de lung. De ce spun asta? Fiindcă nu a făcut nimic pentru Franţa, astfel încât să fie reales”, a declarat președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Alexandru Costea