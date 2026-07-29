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De ce devin incendiile de vegetație tot mai greu de stins în Europa și ce măsuri urgente propun experții

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Incendii de vegetație în Franța. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Politici pe termen lung și măsuri pe termen scurt Creșterea gradului de conștientizare Dezbaterea privind diversificarea 

În contextul în care Franța și Spania se luptă să țină sub control incendiile de vegetație devastatoare, iar alte state, de la Germania până la Grecia, sunt în alertă maximă, Europa discută despre cum să împiedice reluarea acestui dezastru anul viitor, scrie Euractiv.

Politici pe termen lung și măsuri pe termen scurt

Europa a cunoscut cel mai grav sezon de incendii de vegetație înregistrat vreodată în 2025 – un record pe care este pe cale să-l doboare în următoarele săptămâni.

În următoarele zile, riscul va crește din nou, nu doar în Spania și Franța, ci și în Grecia”, a declarat luni, presei, un oficial al UE.  

Însă, deși Bruxelles-ul desfășoară personal și aeronave pentru a ajuta pompierii locali, un răspuns de urgență nu va fi suficient pentru a stinge flăcările, a avertizat, luni, Comisia Europeană. 

„Când ești la sol și vezi flăcări de peste 15 metri, așa cum am văzut în Spania, în Franța... nu ai ce face”, a spus oficialul. 

Abordarea cauzelor profunde ale incendiilor de vegetație, cum ar fi valurile de căldură din ce în ce mai frecvente, va necesita politici pe termen lung. Există însă modalități de a reduce riscul pe termen scurt, a declarat Tammouz Eñaut Helou, secretarul general al asociației franceze a proprietarilor de păduri UCFF.

Creșterea gradului de conștientizare

Aceasta include creșterea gradului de conștientizare cu privire la modul de pregătire pentru izbucnirile de incendii, a spus Helou, cum ar fi „menținerea căilor de acces prin păduri pentru a permite pompierilor să acționeze mai eficient în timpul intervențiilor”.

Acesta este un domeniu în care Bruxelles-ul poate juca un rol dincolo de simpla trimitere de aeronave odată ce incendiile deja fac ravagii, a adăugat Helou. „Viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC) ar trebui să continue să permită finanțarea pentru crearea și întreținerea acestor rute de acces în păduri.”

O altă măsură cheie este curățarea tufișurilor și a miriștilor pentru a reduce cantitatea de biomasă inflamabilă și a încetini răspândirea incendiilor. „Este foarte important să se ia măsuri care să gestioneze combustibilul vegetal disponibil în teritoriu”, a declarat oficialul UE.

În Franța, obligațiile de defrișare se aplică în prezent doar în anumite zone, în principal de-a lungul drumurilor care duc la locuințe, mai degrabă decât în ​​interiorul parcelelor forestiere. Helou susține că trebuie făcute mai multe.  

Dezbaterea privind diversificarea 

Ecologiștii spun că întreaga structură a pădurilor din Europa trebuie regândită. 

„Incendiile din Franța, precum și cel mai mare incendiu de lângă Madrid, se răspândesc prin plantațiile pentru cherestea. Aceste monoculturi au o probabilitate de peste două ori mai mare de a arde decât pădurile naturale”, a declarat duminică, într-o postare pe LinkedIn, directorul grupului de mediu britanic Earthsight, Samuel Lawson.

Această problemă este deosebit de importantă în timpul replantării, a declarat săptămâna trecută  pentru France Inter Sylvain Angerand, directorul asociației franceze Canopée. Potrivit acestuia, Franța crește riscurile de incendii de vegetație prin înlocuirea diverselor păduri de foioase cu plantații de pin maritim predispuse la incendii - în special în regiunea Landes, care arde acum. 

Helou, care îi reprezintă pe plantatorii de astfel de păduri, nu este de acord.

„În condițiile pe care le trăim astăzi, totul arde, păduri de foioase sau conifere, păduri foarte diverse sau mai puțin diverse”, a afirmat el. „Adevărata problemă este schimbarea climatică și modul în care ne pregătim pentru ea.”

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Editor : Ș.R.

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