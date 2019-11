Ludovic Orban, discurs în engleză la Summitul PPE. Premierul s-a lăudat că a schimbat majoritatea în Comisie prin numirea Adinei Vălean

Premierul Ludovic Orban a participat joi la Summitul PPE organizat în Croația, la Zagreb. Orban a susținut un discurs în care a subliniat contribuția Partidului Național Liberal și a guvernului în asigurarea unei majorități a popularilor europeni în Comisia Europeană. La Zagreb, Ludovic Orban a avut discuții cu mai mulți lideri europeni printre care președintele desemnat al CE, Ursula von der Leyen sau cancelarul Germaniei, Angela Merkel.

„Cetățenii europeni au votat pentru popularii europeni și au oferit o victorie în alegeri pentru PPE la nivel european. Am obținut majoritatea în Parlamentul European. Socialiștii au sperat că vor pune președintele Comisiei chiar dacă nu au câștigat alegerile, însă în cele din urmă PPE a reușit să își impună președintele. Totuși, când am numărat comisarii, am descoperit o situație injustă. PPE nu avea majoritate în Comisia Europeană. Socialiștii aveau 10 comisari și popularii europeni aveau 9 comisari. Am decis în România să nu acceptăm această situație injustă, pentru că cetățenii au vrut să ofere majoritatea popularilor europeni. Așadar, am schimbat guvernul socialist cu unul popular european și am numit un comisar PPE din partea României, pe Adina Vălean”, le-a transmis Ludovic Orban liderilor PPE.

Premierul a vorbit în engleză și chiar dacă avea un discurs pregătit de oamenii din echipa sa, a preferat să vorbească liber. În final, Orban a ținut să le transmită invitaților că îl cheamă Ludovic și nu Viktor, pentru a elimina orice confuzie.

„Numele meu este Orban. Dar că eliminăm orice confuzie, numele meu este Ludovic Orban și sunt prim-ministrul României. Să fiți siguri că după alegerile prezidențiale, România va rămâne o parte solidă a familiei europene”, și-a încheiat Ludovic Orban discursul.

La summit PPE, organizat în Croația, sunt aleși președintele, vicepreședinții și secretarul general al formațiunii. Printre candidații la funcția de vicepreședinte al PPE este și europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan.

Ludovic Orban și președintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Sursa: Facebook.com/Partidul National Liberal

Ludovic Orban și cancelarul Germaniei, Angela Merkel. Sursa: Facebook.com/Partidul National Liberal

Editor: Robert Kiss