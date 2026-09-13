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Oana Gheorghiu, despre „sărutul drapelului”: Ideea că iubirea de ţară poate fi obţinută prin constrângere este aberantă și stupidă

Data publicării:
oana gheorghiu in sedinta de guvern
Foto: gov.ro
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Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu (PNL) a afirmat, duminică seară, că „ideea că iubirea de ţară poate fi obţinută prin constrângere e pe cât de aberantă, pe atât de stupidă”. Ea adaugă că un gest făcut din obligaţie, sub ameninţarea amenzii sau a cercetării penale, „nu e nicio garanţie de patriotism”. „Avem milioane de români, acasă şi peste hotare, care îşi iubesc ţara infinit mai mult decât politicienii care ne reprezintă astăzi în Parlament”, este de părere Oana Gheorghiu.

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu (PNL) comentează, duminică seară, proiectul AUR referitor la Drapelul Naţional ajuns recent pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, după ce a fost adoptat tacit de Senat încă din 2023.

„Parlamentul a dezgropat un proiect de lege care obligă oficialii prezenţi la ceremonia de Ziua Drapelului să sărute drapelul, în ordinea protocolului. Dacă nu, plătesc amendă între 5.000 şi 10.000 de lei. Dacă se sustrag de la ceremonie, sunt cercetaţi penal pentru abuz în serviciu (...) Mai mult, proiectul de lege prevede şi o rugăciune pe care ar trebui să o rostească preotul în faţa drapelului. Rugăciunea respectivă nu există nicăieri în tradiţia liturgică. Altfel spus, parlamentarii s-au apucat şi de scris rugăciuni. Ideea că iubirea de ţară poate fi obţinută prin constrângere e pe cât de aberantă, pe atât de stupidă”, a scris, duminică seară, pe Facebook, Oana Gheorghiu.

Potrivit acesteia, un gest făcut din obligaţie, pentru că altfel plăteşti amendă sau eşti cercetat penal, nu e nicio garanţie de patriotism.

„Nu există stat democratic care să aibă o astfel de lege (...) Să-ţi exprimi iubire faţă de ţară de frica represiunii statului nu este un gest de patriotism, ci o reminiscenţă a unor vremuri pe care le sperăm veşnic apuse. Patriotismul nu se măsoară nici în participarea la ceremonii, nici în sărutul drapelului. Patriotism înseamnă să îţi iubeşti ţara indiferent ce faci şi indiferent unde te afli”, a adăugat vicepremierul interimar.

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Potrivit lui Gheorghiu, medicul care îşi tratează pacienţii cu grijă şi empatie e patriot. Profesorul care îşi pregăteşte elevii pentru prezent şi pentru viitor e patriot. Funcţionarul care rezolvă dosarele cu profesionalism şi integritate e patriot. Muncitorul care îşi rupe spatele ca să le ofere un viitor mai bun copiilor săi e patriot.

„Avem milioane de români, acasă şi peste hotare, care îşi iubesc ţara infinit mai mult decât politicienii care ne reprezintă astăzi în Parlament. Dacă politicienii îşi iubesc ţara, să demonstreze asta muncind în slujba acestor milioane de români, în fiecare zi a mandatului, nu sărutând drapelul o dată pe an”, a adăugat Oana Gheorghiu.

Un proiect AUR depus în Parlament - şi care a trecut deja de Senat în 2023 - a fost pus pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor, fără să aibă raport întocmit de comisiile de specialitate.

Proiectul controversat privind proclamarea Zilei Drapelului Naţional al României introduce amenzi de până la 10.000 lei pentru refuzul unui oficial de a săruta Drapelul Naţional al României şi de 20.000 de lei pentru instituţiile media care nu acordă spaţiu de emisie de 30 de minute în ziua în care se sărbătoreşte drapelul.

Propunerea legislativă mai impune amenzi de până la 30.000 de lei dacă autorităţile locale nu stabilesc un loc public denumit „Piaţa Tricolorului”, în termen de 45 de zile de la promulgarea legii.

Propunerea AUR introduce un ritual religios explicit în cadrul ceremoniei oficiale de consacrare a Drapelului Naţional: „În timpul ceremoniei, preotul militar sau ierarhul bisericesc se aşează în faţa Drapelului şi rosteşte următoarea Binecuvântare: «Dumnezeu! nostru. Doamne Preaputernice, Cel ce binecuvântezi şi sfinţeşti toate, binecuvântează Drapelului Naţional al României! Că sfânt Eşti totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!»”. Textul continuă: «Cu Sfânta Cruce în mâna dreaptă, preotul militar sau ierarhul bisericesc face semnul Crucii asupra Drapelului Naţional al României, sărută pânza acestuia, după care rămâne la Drapel, în dreapta acestuia, cu Crucea ţinută în dreptul pieptului»”.

Editor : C.S.

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