MAE: SUA au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securităţii energetice

SUA au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securităţii energetice, conform declaraţiei comune transmise după Dialogul Strategic România - SUA.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, l-a primit, marţi, subsecretarul de stat adjunct american pentru Europa şi Eurasia, Christopher W. Smith, relatează Agerpres.

Discuţiile au precedat sesiunea a zecea a Dialogului Strategic România - SUA, la care au participat delegaţii conduse de secretarul de stat pentru Afaceri strategice şi globale, Ana Tinca, şi de subsecretarul de stat adjunct american pentru Europa şi Eurasia, Christopher W. Smith.

Potrivit declaraţiei comune transmise de MAE, Statele Unite ale Americii au recunoscut rolul României ca partener-cheie pentru asigurarea securităţii energetice.

Delegaţiile au luat act de progresele în domeniul cooperării bilaterale, aspect care sporeşte rolul României ca hub energetic regional, sporind, totodată, oportunităţile pentru afacerile americane, arată sursa citată.

Conform MAE, România şi Statele Unite ale Americii vor continua să colaboreze în vederea asigurării energiei fiabile, sigure şi accesibile, inclusiv prin construirea Reactoarelor 3 şi 4 ale Centralei nucleare de la Cernavodă, prin crearea condiţiilor pentru implementarea tehnologiei nucleare inovatoare tip SMR şi prin dezvoltarea resurselor de gaz natural din Marea Neagră, în parteneriat cu companiile americane.

Delegaţiile au trecut în revistă paşii necesari în vederea deblocării potenţialului enorm al Coridorului Vertical pentru aprovizionarea Europei centrale şi de est cu gaze naturale din surse alternative celor ruseşti.

„Securitatea consolidată a graniţelor şi cooperarea în domeniul aplicării legii susţin direct eforturile comune de combatere a crimei organizate, a traficului de persoane şi de droguri, a migraţiei ilegale, terorismului şi ameninţărilor din domeniul cibernetic. Implementarea unor iniţiative cheie de securitate şi schimb de informaţii este în beneficiul securităţii ambelor naţiuni şi facilitează călătoriile legitime între acestea”, se arată în declaraţia comună.

Editor : Liviu Cojan