„Urmăriți penal clienții lui Epstein!”. Ce spune Musk despre noile documente publicate de Departamentul de Justiție în care apare și el

Elon Musk a avut comunicări mai ample şi mai cordiale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein decât se cunoştea public până acum, potrivit documentelor publicate vineri de Departamentul de Justiţie al SUA. Miliardarul este însă unul dintre cei mai vocali susținători ai desecretizării dosarelor Epstein și ai pedepsirii celor vinovați de infracțiuni. Ca o reacție la publicarea noilor documente, Musk a postat mai multe mesaje referitoare la scandalul Epstein.

În opinia lui Musk, dacă prădătorul sexual Jeffrey Epstein și colaboratoarea sa Ghislaine Maxwell au fost condamnați și trimiși la închisoare pentru că au condus o rețea de exploatare sexuală a minorilor, întrebarea care se pune este de ce nu sunt urmăriți penal clienții acestora.

Departamentul american al Justiției a anunțat vineri publicarea a circa trei milioane de noi documente referitoare la pedofilului miliardar cu conexiuni politice Jeffrey Epstein, inclusiv circa 180.000 de noi imagini necenzurate. Procurorul general adjunct Todd Blanche a declarat că noile dezvăluiri includ peste 2.000 de videoclipuri și aproximativ 180.000 de imagini, în mare parte „pornografie”.



Chipurile tuturor femeilor ce apar în aceste imagini și videoclipuri au fost blurate pentru a li se proteja identitatea, cu excepția complicei lui Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, care în prezent execută o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic cu minori.

„Sistem judiciar cu două viteze”

Pentru Musk, publicarea parțială a dosarelor Epstein nu înseamnă nimic, atât timp cât nu are o finalitate concretă.

„Aceasta este chestiunea cheie. Epstein și Maxwell au fost trimiși la închisoare pentru că au condus o rețea de exploatare sexuală a minorilor. Urmăriți penal clienții lor!!! Până când nu vom vedea cel puțin un client arestat, această divulgare parțială a dosarelor Epstein nu înseamnă nimic.

Ceea ce contează nu este publicarea unei părți din dosarele Epstein, ci urmărirea penală a celor care au comis delicte atroce împreună cu Epstein. Când va exista cel puțin o arestare, se va face puțină dreptate. Dacă nu, totul este doar de fațadă. Nimic altceva decât o distragere a atenției”, a scris Elon Musk pe platforma sa de socializare X.

El a mai declarat anterior că după părerea sa publicul va fi frustrat dacă nimeni nu va răspunde penal pentru lista de clienți a lui Jeffrey Epstein.

„Dacă nu vor fi inițiate urmăriri penale, acest lucru va dovedi că instituțiile sunt o farsă și că nu mai servesc binelui public.

Există un sistem judiciar cu două viteze sau unul care aplică legea în mod egal tuturor? Nimeni altcineva nu ar putea scăpa nepedepsit cu ceea ce scapă nepedepsit aceste persoane, a căror identitate încă nu o cunoaștem. Unde sunt urmăririle penale?”, a spus Musk.

Schimburi de e-mailuri între Musk și Epstein

Documentele publicate vineri seara includ, printre altele, schimburi de e-mailuri între Musk şi Epstein între 2012 şi 2013, în care cei doi încercau să stabilească momentul în care Musk ar fi urmat să facă o vizită pe Little St James. Niciuna dintre aceste discuţii nu pare să fi dus, în cele din urmă, la o vizită, din cauza unor probleme logistice, scrie The Guardian.

În noiembrie 2012, Epstein i-a trimis lui Musk un e-mail în care îl întreba „Câte persoane veţi fi pentru elicopterul spre insulă?”.

„Probabil doar Talulah şi cu mine. În ce zi/noapte va fi cea mai nebună petrecere pe insula ta?”, a răspuns Musk, într-o aparentă referire la fosta sa soţie, Talulah Riley.

Musk a revenit cu un alt e-mail pe 25 decembrie, ca răspuns la un mesaj al lui Epstein care îl încuraja să vină în vizită şi îi punea la dispoziţie elicopterul.

„Ai vreo petrecere în plan?”, întreba Musk. „Anul acesta am lucrat până la limita raționalului, așa că, odată ce copiii mei se vor întoarce acasă după Crăciun, vreau să mă distrez la petrecerile din St Barts sau din altă parte și să mă relaxez. Apreciez invitația, dar o experiență liniștită pe o insulă este exact opusul a ceea ce caut”, a scris Musk.

Pe 2 ianuarie 2013, Musk i-a trimis lui Epstein un e-mail sugerând că vizita nu va mai avea loc: „Logistica nu va funcţiona de data aceasta”.

Ce spunea anterior Musk despre Epstein

Musk a fost extrem de critic faţă de persoanele asociate cu Epstein, însă e-mailurile publicate recent par să contrazică negările sale constante privind orice legături personale.

CEO-ul Tesla declara pentru Vanity Fair în 2019 că Epstein era „în mod evident un individ dubios” şi susţinea: „A încercat în repetate rânduri să mă convingă să îi vizitez insula. Am refuzat”. Schimburile de e-mailuri dintre cei doi magnaţi au avut loc la ani după ce Epstein a fost condamnat, în 2008. Ulterior, Epstein a fost arestat în 2019 sub acuzaţii federale de trafic sexual.

E-mailurile nou publicate dintre Musk şi Epstein – care a fost găsit mort în celula sa în 2019 şi care, timp de ani de zile, a fost subiectul unor speculaţii intense privind legăturile sale cu unele dintre cele mai puternice persoane din lume – fac parte din setul de 3 milioane de documente făcute publice vineri de Departamentul de Justiţie din SUA.

Musk s-a confruntat anterior cu presiuni pentru a răspunde în legătură cu orice posibilă conexiune cu Epstein, inclusiv după o publicare anterioară a unor documente ale Departamentului de Justiţie, în care numele său era menţionat.

