Trump vrea un Arc de Triumf uriaș în capitala SUA: Aș vrea să fie cel mai mare

Data publicării:
Donald Trump
Donald Trump.

Președintele SUA le-a mărturisit mai multor jurnaliști aflați la bordul Air Force One ideea sa de a construi un Arc de Triumf la Washington. Donald Trump a descris o structură impresionantă, inspirată de celebrul monument din Paris, potrivit Agerpres, care citează DPA. Acesta a subliniat că astfel de monumente există în mai multe orașe din lume, însă dorește ca cel din SUA să fie cel mai mare.

„Suntem cea mai mare și mai puternică națiune. Aș vrea să fie cel mai mare dintre ele", a declarat liderul american, adăugând că va fi creat un comitet care să supravegheze proiectul.

Potrivit unui raport al Washington Post, arcul de triumf ar urma să atingă o înălțime de 76 de metri. Experții în arhitectură au criticat dimensiunile propuse și susțin că monumentul nu s-ar potrivi cu clădirile din zonă. În același timp, sursa citată menționează că unii istorici susțin ideea construirii unui astfel de monument în capitala SUA.

Președintele Donald Trump nu a oferit un calendar pentru proiect. Săptămâna trecută, acesta a postat trei variante de design pentru arc pe platforma sa, Truth Social, inclusiv una cu numeroase ornamente aurii – un element caracteristic stilului său, prezent și în Biroul Oval, pe care l-a reamenajat anterior.

Trump a lansat pentru prima dată ideea în spațiul public în luna octombrie a anului trecut. La acea vreme, mass-media din SUA a poreclit monumentul "Arcul lui Trump".

Arcul de Triumf ar fi cel mai recent dintr-o serie de proiecte arhitecturale prin care președintele Donald Trump își propune să lase o amprentă asupra Washingtonului. În prezent, este în desfășurare construcția unei săli de bal opulente în incinta Casei Albe, pentru care a fost demolată vechea Aripă Est a clădirii, măsură ce a atras numeroase critici.

Arcul de Triumf din Paris a fost construit între 1806 și 1836, la ordinul lui Napoleon Bonaparte. Înălțimea sa este de aproximativ 50 de metri, iar scopul inițial a fost celebrarea victoriilor militare ale Franței. La baza arcului se află Tomba Soldatului Necunoscut, simbol al celor căzuți în război. Astăzi, Arcul de Triumf este un punct central de referință și atracție turistică în Paris.

