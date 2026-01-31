Live TV

Un consilier de-ai premierului slovac demisionează după ce documentele desecretizate dezvăluie că a discutat despre „fete” cu Epstein

Delegácia Rady predsedov Valného zhromaždenia Organizácie Spojených na Úrade vlády SR
Miroslav Lajčák. Foto: Profimedia
Discuții despre „fete” Fico, Bannon și Lavrov

Un important consilier de-ai premierului slovac Robert Fico a demisionat după ce schimburile sale de mesaje cu infractorul sexual Jeffrey Epstein au fost publicate în ultima serie de documente făcute publice de Departamentul american de Justiție, relatează TVPWorld.

Miroslav Lajčák, care a fost ministru de Externe al Slovaciei între 2009-2010 și 2012-2020, pare să fi avut o corespondență extinsă cu Epstein în timpul mandatului său, discutând despre politică, precum și despre „fete”.

Diplomatul a fost fotografiat la Ambasada Slovaciei din Viena împreună cu finanțistul discreditat, care a murit în închisoare în 2019 în timp ce aștepta procesul pentru trafic de fete minore.

Lajčák a negat orice faptă ilegală, spunând că Epstein nu i-a oferit niciodată servicii sexuale și că la momentul respectiv nu cunoștea amploarea acțiunilor prădătorului sexual.

Fico a anunțat sâmbătă că a acceptat demisia lui Lajčák, dar l-a numit „un mare diplomat” și i-a atacat pe criticii consilierului său pentru „ipocrizia” lor. Partidele de opoziție și-au intensificat presiunile pentru demisia acestuia de când au fost publicate vineri noile documente.

Discuții despre „fete”

Noua serie de documente făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA cuprinde trei milioane de pagini, 180.000 de imagini și 2.000 de videoclipuri, dintre care unele sunt puternic cenzurate.

Lajčák, fost președinte al Adunării Generale a ONU, a apărut și în documentele publicate anterior, dar se pare că a discutat despre „fete” într-o serie de mesaje cu Epstein în timpul călătoriilor sale în diferite orașe din întreaga lume.

Într-un schimb de mesaje din 4 octombrie 2018, ministrul slovac de atunci a scris: „Salutări din Kiev! Doar pentru a confirma că fetele de aici sunt la fel de frumoase ca întotdeauna :)” Epstein a răspuns câteva minute după aceea: „Mulțumesc. Mult.”

La câteva zile după aceea, în timpul unei vizite la Moscova, Lajčák i-a scris lui Epstein spunând că „Fetele sunt incredibile!”, iar americanul a răspuns cu „Mda” și „Este [sic] cel mai bun produs de export al lor”.

Mai târziu, în același schimb de mesaje, după ce Lajčák a negat că avea o „fată” cu el în acel moment, Epstein a răspuns: „Deoarece ești diplomat, asta înseamnă că se va întoarce într-un minut. Sau este în cealaltă parte a camerei. Sau este o femeie, nu o fată. Sau tocmai a plecat. Sau sunt două.”

Diplomatul a răspuns: „Chiar nu am nicio fată lângă mine în acest moment. Sunt prea mulți ochi care mă urmăresc”, încheind cu un emoji care plânge.

Fico, Bannon și Lavrov

Lajčák și Epstein au discutat și despre personalități de prim rang din lumea politică, având mai multe schimburi de mesaje referitoare la Steve Bannon, ideologul de extremă dreapta care a fost pentru scurt timp strategul șef al președintelui american Donald Trump în timpul primului său mandat.

Într-un alt mesaj din călătoria sa la Moscova din octombrie 2018, Lajčák pare să-l roage pe Epstein să-l ajute să organizeze o întâlnire între Bannon și Fico, care demisionase din funcția de prim-ministru al Slovaciei cu câteva luni înainte.

„Amintește-i lui Steve de invitația de a veni în Slovacia și de a se întâlni cu Fico”, a scris el. În același SMS, își exprimă admirația pentru ministrul rus de Externe Serghei Lavrov: „Îl iubesc pe Lavrov”, a spus el.

Citat în mass-media slovacă săptămâna aceasta, Lajčák a subliniat că, dacă ar fi știut amploarea acțiunilor lui Epstein, nu ar fi păstrat legătura cu el.

El a mai spus că nu poate confirma autenticitatea mesajelor publicate în ultima serie de documente, din cauza timpului care a trecut de la perioada în cauză.

