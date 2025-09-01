Live TV

Măsurile fiscale pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea: impozit minim pe cifra de afaceri și taxe pentru marile averi. DOCUMENT

Data publicării:
Ședințele camerelor reunite ale Parlamentului Romaniei organizate pentru asumarea răspunderii Guvernului pe pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, in Bucuresti, 1 septembrie 2025.

Guvernul și-a asumat răspunderea, luni, în Parlament, pe o serie de măsuri fiscale, menite să corecteze dezechilibrul bugetar major al României, care includ menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri pentru companiile mari, un capital social al SRL-urilor stabilit în funcţie de cifra de afaceri netă şi impunerea unei cote suplimentară de impozitare pentru marile averi. Modificările se regăsesc înforma finală a proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice.

Documentul a primit undă verde din partea membrilor Executivului, reuniți în ședință extraordinară,  în urma analizării şi aprobării unor amendamente depuse de senatori şi deputaţi, în cadrul procedurii de angajare a răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului.

Așadar, principalele amendamente aprobate vizează următoarele aspecte:

  • Veteranii de război, văduvele acestora, persoanele persecutate din motive politice, etnice şi rasiale, prizonierii, persoanele deportate vor beneficia de scutire de la plata impozitului pe clădirea şi terenul aferent locuinţei de domiciliu, precum şi pentru un mijloc de transport deţinute în proprietate sau coproprietate. De asemenea, s-a renunţat la abrogarea prevederilor din legea speciala în domeniul economiei sociale, aceste entităţi beneficiind în continuare de facilitatea fiscală aflată în vigoare şi în prezent.
  • Cota suplimentară pentru impozitarea marilor averi va creşte de trei ori, de la 0,3% la 0,9%.  Astfel, în cazul proprietăţilor reprezentând clădiri rezidenţiale, prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenţei dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local şi plafonul de 2.500.000 lei; în cazul proprietăţilor reprezentând autoturisme, prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenţei dintre valoarea de achiziţie şi plafonul de 375.000 lei.
  • În cazul autovehiculelor electrice, impozitul pe mijlocul de transport va fi redus de la 80 de lei pe an, la 40 de lei pe an. Decizia are în vedere faptul că printre reformele care sprijină investiţiile din cadrul Componentei 4 – Transport sustenabil din PNRR se numără modificări destinate să stimuleze transportul rutier cu emisii zero si a promova transportul public curat.
  • De la data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea minimă a capitalului social al societăţilor cu răspundere limitată se stabileşte în funcţie de nivelul cifrei de afaceri nete raportate prin situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar precedent. Practic, valoarea capitalului social pentru societăţile înregistrate în prezent la Oficiul pentru Registrul Comerţului rămâne neschimbată până la depăşirea pragului de 400.000 de lei.  În cazul societăţilor care au  înregistrat o cifră de afaceri netă peste 400.000 lei, valoarea minimă a capitalului social este de 5.000 lei. În cazul societăţilor cu răspundere limitată nou înfiinţate, valoarea minimă a capitalului social este de 500 de lei.
  • Va fi aplicat impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) pentru companiile care înregistrează o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro pe an şi nu aplică mecanismul cu limitarea cheltuielilor pentru afiliaţi.
  • De asemenea, se aplică mecanismul de limitare a cheltuielilor deductibile la 1% pentru companiile care înregistrează cifră de afaceri mai mică de 50 de milioane de euro pe an. Astfel, contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 15 al legii şi cei care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri, astfel cum este definită potrivit dispoziţiilor art. 18^1, de peste 50.000.000 euro, care înregistrează cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală, cheltuieli de management, consultanţă, în relaţia cu entităţi afiliate care nu sunt înfiinţate/constituite şi nu au locul conducerii efective în  România, astfel cum sunt prezentate în contul de profit şi pierdere/situaţia veniturilor şi cheltuielilor/date informative din raportările contabile oficiale întocmite pentru exerciţiul financiar 2024/exerciţiul financiar diferit de anul calendaristic care începe în anul 2024, a căror pondere în totalul cheltuielilor înregistrate în aceleaşi raportări, este de peste 1%, consideră deductibile cheltuielile aferente drepturilor de proprietate intelectuală, cheltuielile de management, consultanţă, în relaţia cu entităţi afiliate care nu sunt înfiinţate/constituite şi nu au locul conducerii efective în  România, înregistrate în anul fiscal de calcul, în limita de 1% din totalul cheltuielilor înregistrate conform reglementărilor contabile în anul fiscal de calcul.

În urma consultărilor cu reprezentanţii societăţilor de tip start-up din domeniile tehnologiei, energiei şi alte sectoare de interes strategic, au fost introduse reguli privind obligaţia de capitalizare prevăzută de Legea societăţilor comerciale, adaptate particularităţilor acestor companii, cu scopul de a sprijini dezvoltarea lor şi de a proteja interesul pe termen lung al României.

Întregul document poate fi consultat aici.

Pentru start-up-uri nu se aplică sancţiunile şi nici obligaţia de conversie a datoriilor faţă de acţionari în capital social, având în vedere natura specifică a activităţii acestora şi particularităţile de dezvoltare din etapa incipientă, cu condiţia respectării cadrului legal aplicabil.

Au fost aprobate şi unele amendamente privind simplificarea modului specific în care sunt finanţate startup-urile de tehnologie. Pentru a creşte, ele primesc finanţări succesive de la fondatori şi de la primii investitori, sub formă de împrumuturi convertibile, un instrument esenţial, folosit peste tot în lume pentru flexibilitatea lui.

În aceste condiţii, au fost aprobate următoarele modificări la Art.XXIV:

(49)  Alineatele 41 şi 42 nu se aplică acţionarilor/asociaţilor care:

a) au ca scop sau obiect de activitate efectuarea de investiţii sau administrarea fondurilor de investiţii alternative sau cu capital de risc eligibile si sunt entităţi care aparţin unor grupuri de tip fonduri de investiţii alternative, fonduri cu capital de risc eligibile sau sunt administratori ai unor asemenea fonduri;

b) au ca scop sau obiect principal de activitate efectuarea de investiţii, deţinerea de participaţii în societăţi sau finanţarea cu titlu profesionist a companiilor la care deţin părţi sociale/acţiuni (CAEN 64);

c) au calitatea de investitori profesionali, definiţi conform Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Directivei 2002/92/CE şi a Directivei 2011 /61 /UE;

d) au calitatea de investitori într-un proiect de finanţare participativă, în sensul Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă pentru afaceri şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 şi a Directivei (UE) 2019/1937, fie direct, fie indirect, prin intermediul unei entităţi care deţine direct o participaţie într-un asemenea proiect; sau

e) sunt persoane fizice care au investit, o sumă cuprinsă între 2.500 de euro şi 200.000 de euro, echivalentul în lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua investiţiei, într-o microîntreprindere sau întreprindere mică, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, şi nu deţin, direct sau indirect, mai mult de 25% din capitalul social al societăţii în cauza, cu condiţia ca, în oricare din situaţiile prevăzute la lit. a)-e) din prezentul alineat, împrumuturile să nu fie restituite acţionarilor/asociaţilor într-un termen de 4 ani de la data acordării împrumuturilor.

