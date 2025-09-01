Live TV

Cum arată reforma ANRE, ASF, ANCOM: reduceri de posturi, prime și bonusuri tăiate până în 2028 | DOCUMENT

Companiile de stat care se autofinanțează, precum ANRE, ASF sau ANCOM vor trebui să își reducă posturile în perioada următoare, dar vor fi limitate și indemnizațiile. De asemenea, cei aflați în conducerea acestora nu vor mai beneficia până în 2028 de bonusuri sau prime, potrivit documentului final aprobat de Executiv.

Redăm principalele modificări care vizează companiile de stat autonome, precum ASF, ANCOM, ANRE:

  • Posturile de specialitate vor fi reduse cu 10%, iar posturile din structurile care oferă suport administrativ și logistic vor fi reduse cu 30%;

Până la 30 octombrie 2025 conducerile ANRE, ASF şi ANCOM vor trebui să în cadrul comisiilor de specialitate din Parlament un raport cu noua organigramă a autorităţilor, precum şi o notă de informare către Guvern.

Reducerea posturilor se realizează în baza unei analize efectuate de fiecare autoritate în parte și vor fi luate în considerare suprapunerile de atribuții, dar și activitatea angajaților care nu au ajutat la îndeplinirea țintelor asumate. 

„Organigramele autorităţilor autonome prevăzute se realizează cu respectarea regulilor cu privire la normativul de personal, conform dispozițiilor art. XLVII alin.(4) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a următoarelor criterii:

a) numărul posturilor din structurile organizatorice care asigură suportul autorităţilor autonome reprezintă cel mult 20% din numărul total de posturi;

b) este interzisă includerea unor posturi care nu au corespondent în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR).

c) atribuțiile posturilor de directori generali nu pot dubla activitatea prestată de vicepreședinți”, reiese din documentul aprobat de Executiv.

De asemenea, personalul cu funcții de conducere eliberat din funcție va putea primi o funcție de execuție care corespunde studiilor și vechimii în specialitate.

  • În subordinea preşedintelui, prim-vicepreședintelui și vicepreşedintelui din cadrul autorităților administrative autonome se poate organiza și funcționa câte un cabinet, constituit drept compartiment organizatoric distinct, cu maximum 3 posturi, cuprinse în organigrama autorității; 

Documentul final poate fi consultat AICI

Bonusuri înghețate

  • Până la data de 31 decembrie 2028, membrii Comitetului ANRE, membrii Consiliului ASF, președinții și vicepreședinții ANCOM nu beneficiază de bonusuri sau prime;

Salariu redus cu 30%

  • Din momentul intrării în vigoare a noilor organigrame, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2026, membrii Comitetului ANRE, membrii Consiliului ASF și președintele şi vicepreședinții ANCOM, nivelul brut al salariului/remunerației/ indemnizației, după caz, se reduce cu 30% față de nivelul înregistrat în luna iulie 2025;

„Valoarea cumulată a bonusurilor/primelor anuale ale membrilor Comitetului ANRE, membrilor Consiliului ASF şi președintelui şi vicepreședinților ANCOM nu pot depăși un cuantum egal cu nivelul a de 2 ori cuantumul brut lunar al indemnizației stabilite de lege pentru funcţia de ministru”, mai transmite Executivul. 

Reprezentanții companiilor vor fi obligați să publice online atât organigramele, cât și salariile angajaților. 

 

