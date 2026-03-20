Mult după miezul nopții, parlamentarii au votat să dea bani de la buget pentru o asociație anti-avort: „Nu am știut ce votăm”

Dezbaterea bugetului de stat s-a întins până târziu în noapte în Parlamentul României. Deși partidele Coaliției au respins pe bandă rulantă amendamentele Opoziției, în jurul orei 01:30 au aprobat totuși un amendament AUR care aloca bani unei asociații care susține că oferă consiliere în cazul „crizei de sarcină”. „Viața umană trebuie protejată indiferent de stadiul dezvoltării”, este descrierea care apare pe prima pagină a site-ului.

Amendamentul a fost susținut de partidul AUR și prezentat la tribuna Parlamentului de către deputatul Alin Coleșa.

„Este vorba de alocarea unei sume de 25 de mii de lei, mai puțin de 5 mii de euro, pentru o asociație care într-adevăr sprijină material, dar și spiritual clujenii și nu numai – Clujul pentru Viață”, a declarat acesta.

Deși fusese respins inițial în dezbaterile din comisii, amendamentul a fost adoptat în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului cu un vot covârșitor, având în vedere că aproape toate celelalte amendamente ale Opoziției au fost respinse: 368 de voturi „pentru”, din cei 414 parlamentari prezenți. Cu alte cuvinte, modificarea a fost susținută atât de PSD, cât și de PNL, USR și UDMR.

Citește și: VIDEO „Stai în banca ta!”. Anamaria Gavrilă țipă la o colegă de partid în plenul Parlamentului: „Nu vorbești tu în numele POT”

„Suma este necesară pentru susținerea activităților de consiliere (psihologică, socială, spirituală) și acordarea de sprijin material (alimente, produse de îngrijire, îmbrăcăminte) pentru femei în criză de sarcină și familii aflate în dificultate, derulate de Asociația Clujul pentru Viață”, își argumentează inițiatorii propunerea.

„Nu am știut ce votăm”

Mai mulți parlamentari susțin că au votat la îndemnul liderilor de grup, după ce ar fi decis ca fiecare partid să își poată trece unele amendamente, fără să depășească o anumită sumă de bani cheltuită de la bugetul statului. „Nu am știut ce votăm”, a declarat un deputat din Coaliție pentru Digi24.ro.

„Acum căutăm să vedem despre ce e vorba”, a mai spus altul, imediat după vot.

Despre ce asociație e vorba

„Clujul pentru Viață este o organizație non-guvernamentală și non-profit alcătuită din membri de vârste și ocupații diferite, care cred cu tărie că viața umană trebuie protejată indiferent de stadiul dezvoltării”, este descrierea de pe prima pagină a site-ului asociației.

Reprezentanții acesteia oferă consiliere în cazul „crizei de sarcină” și au derulat o campanie intitulată „Ajută o mamă, salvează un copil de la avort”.

„Situația în care pe parcursul vieții unei femei apare o sarcină neprevăzută, care îi schimbă felul în care ea se raporta până atunci la propria existență și o bulversează, se numește criză de sarcină. (...) Apogeul crizei este momentul în care femeia începe să se gândească la întreruperea sarcinii (mai precis când ia în considerare avortul, punând în discuție nașterea copilului)“, mai transmite asociația, potrivit descrierilor de pe site.

Tot pe site-ul oficial apare și un text intitlulat „Dreptul la avort vs. Dreptul la viață – o problemă socială sau politică?”:

„Cine are de crescut în sondaje dacă se promovează ideea retrogradării culturale și a pericolului limitării drepturilor femeilor dacă nu tocmai partidele care susțin politicile pro-avort?”

Vineri dimineață, înaintea reluării dezbaterilor în plen, Sorin Grindeanu a declarat că va face verificări. „Dacă lucrurile sunt așa, vom schimba. Vom redeschide acea anexă, vom anula acele sume”.

Ce spunea Coleșa despre metodele contraceptive și sexualizarea copiilor

Deputatul care a susținut amendamentul, Alin Coleșa, s-a remarcat de-a lungul timpului printr-o serie de declarații controversate.

În aprilie 2025, acesta vorbea de la tribuna Camerei Deputaților despre hipersexualizarea precoce a copiilor, precizând că fetele se joacă cu un anumit tip de păpuși care, în loc, să le aducă mai mult spre experiența de mame, le duce cu gândul la prostituție.

„Printre cauzele principale ale infracțiunilor sexuale sunt politici publice (...) hipersexualizarea precoce a copiilor, expunerea lor, după cum ziceam, sistematică la pornografie. De când sunt mici, fetițele preșcolare primesc, în loc de păpuși obișnuite, păpuși prin care în loc să experimenteze rolul de mamă, experimentează un rol contrar, apropiat prostituției. Băieții învață astfel să privească femeia ca un obiect de satisfacere a pornirilor sexuale, iar nu să întemeieze o familie”, a spus Coleșa.

În 2021, deputatul AUR susținea că metodele contraceptive reprezintă o educație sexuală denaturată promovată agresiv în cazul tinerelor necăsătorite.

„Prin politicile publice ni se explică gravitatea sarcinilor la tinere necăsătorite pentru a căror vitare se finanțează și promovează agresiv o educație sexuală denaturată, punându-se accent pe metodele contraceptive, mai ale pe anticoncepționale care, în timp, au efecte adverse asupra fertilității femeilor”, a declarat Coleșa în plenul Camerei Deputaților, în timpul dezbaterilor unei legi privind inseminarea artificială și sporirea natalității.