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Cseke Attila: Ministerul Sănătăţii atinge o rată de absorbţie a fondurilor europene din PNRR de 91%

Data publicării:
BUCURESTI - GUVERN - SEDINTA DE PRESA - 18 IUL 2025
Cseke Attila. Inquam Photos / Pană Tudor
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Ministerul Sănătăţii atinge o rată de absorbţie de 91% a fondurilor europene din PNRR, a declarat vineri ministrul interimar Cseke Attila, care a menţionat că rezultatul reflectă accelerarea investiţiilor în infrastructura spitalicească, modernizarea ambulatoriilor, dotatea cu echipamente şi digitalizarea sistemului medical din România.

„Am preluat coordonarea acestui sector într-un moment în care rata de absorbţie se afla la nivelul de 66%. Prin monitorizarea strictă a termenelor, deblocarea birocratică şi o colaborare strânsă cu beneficiarii din teren, am reuşit să aducem stadiul de absorbţie la 91%. Este o dovadă clară că investiţiile din PNRR pot fi livrate eficient atunci când există mobilizare şi management riguros”, a susţinut ministrul, citat într-un comunicat remis Agerpres.

Conform comunicatului, Ministerul Sănătăţii a făcut un apel ferm către toţi beneficiarii de proiecte - spitale, autorităţi locale şi parteneri instituţionali - să menţină ritmul crescut de lucru în aceste zile.

„Este esenţial ca beneficiarii să continue în mod susţinut încărcarea documentelor justificative în platformele dedicate, pentru procesarea rapidă a plăţilor şi finalizarea cu succes a proiectelor de investiţii”, a explicat ministerul.

Editor : Sebastian Eduard

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